Antonio Fagundes surge sem camisa em gravação e reforça título de galã: 'Vitalidade'

Em Alagoas, Antonio Fagundes filma novo longa e leva humor para personagem divino; confira

Prestes a completar 60 anos de carreira, Antonio Fagundes (74) acaba de incluir mais um trabalho em seu extenso currículo. Desta vez, na sétima arte! O ator será o Criador em Deus Ainda É Brasileiro, um spin-off do longa Deus É Brasileiro, baseado no conto O Santo Que Não Acreditava em Deus, de João Ubaldo Ribeiro (1941-2014). Lançado em 2003, o longa foi sucesso de bilheteria e também trazia Fagundes na pele do protagonista. Agora, o Todo-Poderoso se mostra descontente com os rumos da Terra e decide vir ao Brasil para saber se vale a pena dar uma nova chance à humanidade.

“Uma pessoa quase estraga seu segredo e, para isso, Ele precisa transformá-la temporariamente em uma cabra!”, diz Fagundes, que dá toque de bom humor ao seu personagem, ninguém menos que Deus. Dirigido por Cacá Diegues (83), o longa tem a esperança como sua força motriz e deve estrear no segundo semestre deste ano. Com filmagens feitas nos cenários do estado de Alagoas, a equipe é formada, em sua maioria, por alagoanos e ainda conta com nomes como Otavio Müller (58) e Neusa Borges (82).

“Estamos em uma fase de reestruturação das políticas públicas e de retorno gradual dos investimentos. Tudo indica que o cinema brasileiro voltará com tudo!”, celebra Paula Barreto (64), sócia da LC Barreto, que produz o filme. “Quando o Cacá me chamou, eu não quis nem ler o roteiro, falei: ‘Claro, estou direto nessa’. E foi muito prazeroso fazer, eu acho que vai ser um filme lindíssimo como o primeiro era”, chegou a falar ele. Veterano da TV, Fagundes está longe da teledramaturgia desde 2019, quando atuou na global Bom Sucesso.

Após o fim da novela, o seu contrato de mais de 40 anos com a emissora foi encerrado. “Durante quatro ou cinco décadas, os atores tiveram uma certa estabilidade, que a TV proporcionava com contratos de longa duração. Agora, voltamos à época em que brincávamos que vivíamos sempre desempregados! A gente chama isso de liberdade”, já disse ele, que não para e está sempre envolvido em projetos, em especial, no teatro, sua grande paixão. Só no ano passado, ele comemorou a marca de mais de 400000 espectadores no aclamado espetáculo Baixa Terapia.

Cheio de vitalidade e sem perder o eterno título de galã, Fagundes não mudaria nada em sua trajetória. “Sempre pensei muito na profissão. Não só no que eu estava fazendo, mas no que a gente poderia fazer em conjunto. Pensei o teatro como uma forma abrangente, por isso, acabei me satisfazendo muito com as coisas que fazia”, analisa ele, cujas certezas lhe rendem um espírito leve e jovem. “Talvez, por preservar esse espírito de menino é que eu não mudaria nada do que fiz. Por exemplo, continuo com vontade de produzir, de me comunicar e levar à plateia algo que faça com que ela saia modificada do teatro. Isso mantém minha vitalidade, saber que temos uma pequena missão social para cumprir”, afirma ele.

Casado com a atriz Alexandra Martins (45), com quem está junto há oito anos, e pai do ator Bruno Fagundes (34), fruto da relação com a ex, Mara Carvalho (61), o artista afirma que, apesar de toda a experiência, é incapaz de se definir. “Deixo isso para as outras pessoas. Tenho certeza de que vão aparecer milhares de definições contraditórias e é isso que é bom no ser humano. A única coisa que continua existindo é a mudança”, finaliza ele.

FOTOS: GABRIEL MOREIRA