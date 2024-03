Miriam Palma atiça lado sombrio do público com comédia nos palcos: 'Vingança'

Em cartaz em São Paulo, comediante Miriam Palma vai da timidez até as últimas consequências com personagem em 'Elas São de Matar'

Miriam Palma se despede do público neste final de semana na pele de Carmen, uma das protagonistas de Elas São de Matar, comédia escrita por Dan Rosseto (44), em cartaz até este domingo, 3, no Teatro Nair Bello, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta sua experiência de atiçar o lado sombrio do público por meio da personagem. "Vingança", destaca.

Diferente de colegas de cena como Lidi Lisboa (39), que está estreando na comédia, o gênero não é novidade para Miriam Palma, que ficou marcada na memória do público de teatro paulistano ao fazer Trair e Coçar, é só começar e As Encalhadas, peça de sua autoria que ficou 16 anos em cartaz e contou com direção de Bibi Ferreira (1922-2019).

Para a atriz, fazer uma "pirada" em Elas São de Matar tem sido uma "delícia"."O texto do Dan vai brincando e ele não tem trava. É muito gostoso porque as personagens vão até as ultimas consequências e mostram o lado sombrio, então essa oportunidade é muito legal de fazer essa pessoa tímida, humilhada, que de repente dá uma revirada e solta esse lado cruel", analisa.

Com a maioria das sessões já apresentadas, Miriam avalia que Carmen desperta o "lado sombrio" do público. "Todo mundo tem no fundo aquele lado de vingancinha, mas não fala;. A Carmem mostra isso e o público se identifica com essa brincadeira de vingança, de ir até as últimas consequências, de 'vamos matar' e isso cria uma identificação com o que tá mais escondido nas sombras das pessoas".

POLITICAMENTE CORRETO

Com quase 40 anos de carreira na comédia, Miriam Palma afirma que o gênero é dinâmico, racional, diferente do drama, o que exige, portanto, uma atualização do texto. "A comédia muda muito, eu sempre atualizava o texto quando ia trabalhar uma mesma peça e essa comédia é super atualizada".

A atriz, entretanto, enxerga diferenças no estilo se comparamos, por exemplo, a época em que ela começou e hoje. "Agora temos a questão do politicamente correto. Há 20 anos podiamos brincar com algumas questões e agora que a gente está tomando consciência disso não dá mais", afirma Miriam, que no ano passado integrou o elenco de uma comédia que discutia justamente esta mudança.

"Em 'Uma Peça de Comédia', do Dan Rosseto, a gente trabalhou esses estereótipos, apontando questões e mudando, como etarismo, racismo, machismo", explica.