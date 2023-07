Marido de Zé Celso fez homenagem para o ator pouco antes de sua morte: 'Meu amor'

Marido de Zé Celso, Marcelo Drummond se declarou para o amado poucas horas antes dele falecer no hospital

A morte do ator Zé Celso comoveu o universo do teatro brasileiro na manhã desta quinta-feira, 6. Antes do artista partir, ele recebeu uma homenagem carinhosa do seu marido, Marcelo Drummond. Nas redes sociais, ele relembrou uma foto do amado e falou sobre o amor deles.

“Meu amor, meu marido tudo vai ficar bem, sigo com fé. Te amo há tanto tempo e cada vez mais. Sigo junto”, disse ele na legenda. O post dele foi feito durante a madrugada desta quinta-feira.

Zé Celso faleceu pela manhã em decorrência da falência dos órgãos enquanto estava internado em um hospital de São Paulo. Ele foi hospitalizado às pressas na terça-feira ao ser vítima de um incêndio em seu apartamento.

O artista estava dormindo em seu quarto quando o aquecedor teve um curto-circuito e causou o incêndio. Zé Celso teve mais de 50% do seu corpo queimado e foi intubado no hospital. Porém, o quadro de saúde dele se agravou, desenvolvendo insuficiência renal e ele não resistiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Drummond (@marcelodrummond)

Casamento de Zé Celso aconteceu em junho deste ano

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.