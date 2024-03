Marcelo Médici revela que espetáculo garantiu sua estreia na Globo: 'Pedi para fazer'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Marcelo Médici comenta sobre o retorno de sua peça após um período de sete anos e relembra estreia na Globo

O ano de 2024 será de grandes comemorações para o ator Marcelo Médici(52), essa semana ele retornou com mais uma temporada da peça Cada um com seus pobrema, essa é a volta do espetáculo após um período de sete anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comenta sobre esse retorno e como o espetáculo rendeu sua estreia na Globo: "Pedi para fazer".

Após um período fora de cartaz, Cada um com seus pobrema retorna aos palcos celebrando duas décadas. O espetáculo consagrou o ator e humorista, foi graças a ele que Marcelo recebeu seu primeiro convite para integrar uma novela da TV Globo. Foi em 2005, com Belíssima, onde interpretava Fladson Rodrigues.

“Eu estava em cartaz e o Silvio de Abreu me liga e deixa um recado na secretária eletrônica falando que ia assistir o espetáculo e queria fazer um convite para mim. Aí eu fui dar uma pesquisada e vi que ele estava com uma novela para ser feita", conta.

"Foi o único autor de novela que eu pedi para fazer uma novela dele. Eu disse: 'Vou ser um ator frustado se eu nunca fizer uma novela sua'. O Silvio tinha essa pegada da comédia e/ ou de mistério, como foi a Próxima Vítima, uma novela que eu adorei" complementa.

Na peça, Marcelo Médici intepreta ao todo oito personagens e surpreende com sua rápida mudança de voz radicalmente de voz e expressão.

"Quando eu quis fazer esse espetáculo eu queria utilizar os personagens que já tinham sido utilizados como o Sanderson do Vai que Cola, aí eu comecei a fazer Terça Insana, e fui desenvolvendo esses outros personagens", comenta.

Marcelo se recorda como a peça mudou a sua jornada profissional: "Minha vida artística e carreira se dividem entre antes e depois do cada um com seus problemas e do ponto de vista pessoal também, quando eu olho parece que foi ontem a estreia", comenta.

A trama de cada um com seus pobrema é referente a vida de um ator de teatro. A coautoria da peça é de Ricardo Rathsam (47) que também é responsável pela direção. A ideia surgiu em uma conversa entre os dois.

"A gente falou: ‘Vamos fazer esse espetáculo reunido todos esses personagens, mas vamos falar do que? O que vai unir esses personagens? Qual o fio condutor?'. Ai eu achei que naquele momento e que hoje, incrivelmente, continua sendo, o mais honesto seria falar sobre a vida de um ator de teatro", comenta Marcelo.

Médici está muito animado para celebrar os 20 anos da peça: "No final do ano passado, um dia, comentando e lembrando que a peça estreou em 2004, percebi que no ano que vem faria 20 anos, eu falei preciso fazer nem que sejam quatro apresentações para comemorar a volta. Ai marcamos quatro e vendeu muito bem e eu abri mais cinco apresentações extras", finaliza.