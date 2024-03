'Lugar onde estou inteira', declara Cristiana Oliveira sobre retorno aos palcos

Em entrevista à CARAS Brasil, Cristiana Oliveira fala sobre paixão pelo teatro e vida de avó longe das filhas e do neto

Cristiana Oliveira retorna aos palcos com a peçaCá Entre Nós, em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre paixão pelo teatro e vida de avó longe das filhas e do neto. "Lugar onde estou inteira", declara ela.

"Fiz poucas peças, mas por temporadas muito longas. Para mim, o teatro é necessário. Começo a sentir um formigamento no corpo se não tiver movimento. O teatro é um lugar onde estou inteira e a reação é imediata", compartilha Cristiana Oliveira .

"Sou uma atriz mais técnica, mas gosto de trabalhar coisas diferentes. Essa peça é uma coisa cotidiana, tem uma troca muito bacana. É a necessidade do ator de cumprir o seu ofício. Como eu já estava há muito tempo fazendo cinema - foi um filme atrás do outro -, comecei a sentir uma coisa. Não era nem televisão que eu queria fazer, queria estar em cima do palco", completa a atriz , que estrela Cá Entre Nós ao lado de Suzy Rêgo e Eduardo Martini.

Com o sucesso da peça entre o público, Cristiana Oliveira reflete sobre a relação com os colegas de elenco e o preparo até o resultado nos palcos: "Foi um projeto que a gente não tinha intenções. Não colocamos ansiedade em cima, deixamos ir para o universo. Fizemos com todo o afeto e amor que surgiu nas leituras e a nossa proximidade. Como três amigos, a gente se uniu mais ainda. Hoje em dia, é difícil da gente se desgrudar".

Além da carreira, a atriz também encara a vida de mãe e avó longe da família. Morando em São Paulo, ela se equilibra para encontrar as filhas e o neto, que estão no Rio de Janeiro. "Estou longe das minhas filhas e do meu neto. Isso me dói, mas a gente fala todo dia. Ele está naquela fase de 11 anos. Falo 'oi meu amor, tudo bem? Vovó está com saudades' e ele 'eu também. Pergunto 'e aí, o que tem acontecido? Você passou 14 dias na Disney, foi legal?', e ele responde 'foi legal. Vovó, te amo, vou fazer sei lá o que'. Acaba não falando tanto. Quando vou para o Rio ou ele vem para São Paulo, aí rola esse grude".

Entre os momentos de fofura ao lado do neto, Cristiana Oliveira destaca a reação do pequeno ao assisti-la na peça: "Ele amou! Minha filha e ele vieram para a estreia. Começou a imitar o personagem do Eduardo, imitava a piada que eu fazia, ficou encantado de ver a avó dele no palco. Minha filha também falou 'meu Deus mãe, é a melhor peça que você já fez', e ela é muito sincera".

"Os encontros que tenho com eles são muito bacanas. Sinto muita saudade. Minha filha está com 36 anos e a outra com 24, tem a vidinha delas e eu estou naquela fase da mãe que não fica tão grudada. Sempre fomos muito próximas, a gente morava junto. Agora, estou me permitindo deixar elas viverem um pouquinho longe. Mas volta e meia a gente se vê e é lindo", completa sobre a relação com a família.