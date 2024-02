Cristiana Oliveira se derrete ao celebrar aniversário do neto: "Meu presente"

Nas redes sociais, a atriz Cristiana Oliveira postou alguns cliques ao lado do neto, Miguel, e celebrou seu aniversário de 11 anos

Cristiana Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques com o neto, Miguel, que está fazendo aniversário. O menino, que é filho de Rafaella Wanderley, completou 11 anos nesta quarta-feira, 7, e a vovó coruja fez questão de homenageá-lo.

"Meu dengo, meu amor, meu neto Miguel… Feliz 11 anos meu amor! Vovó te ama infinito! Que Deus te proteja e abençoe imensamente! Você é o meu presente da vida!", se derreteu a artista ao postar três cliques no feed do Instagram.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, Miguel lindo", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Miguel. Muita luz e alegrias em seu caminho", desejou outra. "Criança é dádiva de Deus. Saúde e paz", falou um fã.

Cristiana é mãe de Rafaella e Antônia. A filha mais velha da atriz é fruto de seu casamento com o fotógrafo André Wanderley, cuja união durou de 1982 a 1990. Já a caçula é de seu relacionamento com Marcos Sampaio, com quem ficou casada de 1994 a 2002.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Leia também:Cristiana Oliveira relembra crise aos 30 anos e afirma: "Foi uma ilusão"

Cristiana Oliveira relembra depressão

A atriz Cristiana Oliveira está em ótima fase pessoal após vencer uma depressão. "Estou cheia de vida, estou me cuidando ainda mais, feliz, com projetos", disse ela, durante um bate-papo com a CARAS no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro.

Ela ainda falou sobre o período que teve depressão. "Eu estava numa crise de depressão e de ansiedade forte, chorava praticamente todo dia, era um aperto no peito, uma angústia, que eu não entendia o porquê. E, ao mesmo tempo, percebia que não era uma coisa só externa, que era química. Tive que procurar um médico especialista para fazer exames, para ver o que estava acontecendo comigo", revelou ela. Confira a entrevista completa!