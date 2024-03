Lidi Lisboa se aventura na comédia e esquiva ao falar de namoro: 'Estamos felizes'

Em cartaz no teatro Nair Bello, São Paulo, Lid Lisboa fala a CARAS Brasil sobre seu primeiro papel de humor no teatro e esconde romance de um ano com ator e cantor

A atriz e apresentadora Lidi Lisboa (39) está em cartaz com a comédia Elas São de Matar, com últimas apresentações neste sábado, 2, e domingo, 3, no Teatro Nair Bello, Shopping Frei Caneca, em São Paulo. Em entrevista a CARAS Brasil, a artista fala da peça, sua primeira no gênero humor, escrita e dirigida por Dan Rosseto e vencedora do Prêmio Prio do Humor 2023, e se esquiva quando o assunto é vida amorosa. "Estamos felizes", confessa.

A artista revela como surgiu o convite para fazer parte do elenco da produção, uma comédia que trata de valores como: amizade, etarismo e superação. “Já trabalhei com o Dan há uns oito anos, em uma turnê aqui no Brasil. Ele comentou que escreveu esse texto e perguntou se eu queria ler. Fiquei apaixonada e, automaticamente, retomamos a nossa parceria. Fiquei apaixonada pelo texto, ficou encaixado, sabe? Porque se não estivesse encaixado assim, não seria tão dinâmico, e a peça tem esse dinamismo. A gente ainda está nesse processo, porque a cada dia, é um espetáculo”, conta.

A peça conta a história de quatro amigas (Agnes, Carmen, Rosie e Glória) que se encontram sempre as sextas-feiras para conversar, beber, falar dos homens e jogar bingo; trocando objetos que não gostam mais. Neste encontro, elas são surpreendidas por Agnes que revela ter matado o amante, enrolado o corpo no tapete e escondido no lavabo. Sabendo do trágico incidente, as amigas têm trinta minutos para se livrar do "cadáver", tempo contado para o marido de Agnes retornar do aeroporto para casa após uma viagem a trabalho. Enquanto tentam se desfazer do amante da amiga, elas protagonizam cenas cheias de reviravoltas, até descobrirem que Pablo não morreu.

Lidi Lisboa interpreta a advogada Rosie e revela como construiu a personagem. “O Dan se inspirou muito em Pedro Almodovar (cineasta espanhol), nas obras do Miguel (Falabella) também e no filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, então estou tentando fazer uma coisa bem caricata, mas que tenha corpo, máscara, sabe? Um dia desses uma menina me parou e disse: ‘Você me lembrou muito o Máscara’. E realmente ela tem uma energia diferenciada, sabe? Então estou buscando, investigando essa questão do corpo mesmo, com afinco, muitos movimentos, com caras e bocas”, explica.

Ao ser questionada sobre o que tem em comum com Rosie, a atriz brinca: “Já levei golpes (risos), de grana, de boy também... Iludida. Acontece, né? Mas parecida comigo, tirando esses golpes da vida, ela fala se está errado ou se não está. Tem uma espontaneidade que é parecida com a Lidi. De diferente, acho que no fundo a Lidi também é advogada, sabe? (risos). Eu seria uma advogada criminalista (risos)”.

É a primeira vez que a artista se aventura no humor. “É a primeira vez que faço comédia. E as pessoas diziam que eu precisava investir na comédia, mas acho que sou de todos os ares, de todos os sabores, não costumo me prender. Se eu gostar do texto do personagem, vou em frente”, destaca.

Falar de vida amorosa e de projetos profissionais futuros, Lidi prefere se reservar. “Amorosa está bem, bacana, ele cantor e ator. Planos, a gente tem, mas a gente é meio reservado (para falar). Ele é muito reservado e eu, a extravagante, mas estou me ponderando, vamos dizer assim (risos). Estamos felizes e já vai fazer um ano”, conta. “Estou nessa onda de não querer expor os meus planos (profissionais), mas vem coisa aí”, finaliza.

Elas São de Matar, produzida por Fabio Camara, é estrelada - além de Lidi Lisboa - pelas atrizes Angela Figueiredo, Andrea Santana e Miriam Palma, e pelo ator Wellington Gomes. O texto foi o vencedor do edital Prêmio Prio do Humor 2023 – A Seleção, de Fabio Porchat.