Jarbas Homem de Mello abre o jogo sobre comparações com Richard Gere em musical: 'Inevitáveis'

Jarbas Homem de Mello (54) é uma das estrelas do musical Uma Linda Mulher, que está em cartaz desde o início de mês no Teatro Santander, em São Paulo (SP). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entregou que vive divisor de águas na carreira como estrela da produção e abriu o jogo sobre comparações com o astro norte-americano Richard Gere (74), conhecido por dar vida ao mesmo personagem na versão cinematográfica da trama: "Inevitáveis".

"As semelhanças são por conta da narrativa, nós dois estamos contando a mesma história. São corpos e vozes diferentes, mas o mergulho no texto é o mesmo. Não faço uma imitação do Richard Gere, muito longe disso, nem é minha intenção. É claro que comparações são sempre inevitáveis, mas acho que a linguagem teatral também te dá a possibilidade de alcançar outras camadas que, talvez, no filme, não apareçam", compartilhou Jarbas Homem de Mello .

"No teatro, a gente tem a chance de explicitar mais para o público de onde esses personagens vieram, porque eles estão sentindo aquilo naquele momento. O filme é mais rápido nesse sentido, mas eu tive um ótimo começo, que foi observar muito o Richard Gere neste papel, neste personagem. Aí eu construí o meu em cima do que o texto me proporcionou", acrescentou o ator sobre as semelhanças com Richard Gere .

Com uma trajetória recheada de trabalhos na atuação, Jarbas Homem de Mello também explicou a importância do musical para sua carreira: "Acho que é um divisor de águas, realmente. Já tive oportunidades de fazer e escolher grandes personagens no teatro musical. Dessa vez, ser convidado para fazer um papel desse tamanho é uma grande felicidade, um grande marco na minha carreira, porque neste espetáculo - em especial - há muito teatro. São cenas longas de embate entre os personagens e isso é uma grande diferença na minha vida, acho que vai trazer grandes frutos para a minha carreira".

Ao lado de Thais Piza nos palcos, o ator ainda falou sobre contracenar com a colega em Uma Linda Mulher: "Conheço a Thais há mais de 10 anos. Assisti ela em um show, fiquei encantado com a voz e a performance dela. E a gente estava se devendo trabalhar juntos. Ela é uma grande parceira, é uma mulher que tem uma energia incrível, é muito generosa em cena, então tem sido um grande prazer e uma grande felicidade dividir a cena com ela e contar essa história".