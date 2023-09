Giuseppe Oristanio estreia monólogo no Rio e debate etarismo: 'Jogam no lixo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giuseppe Oristanio celebrou Pormenor de Ausência, seu primeiro monólogo

Com 40 peças e 38 novelas no currículo, o ator Giuseppe Oristanio (64) usa sua experiência para encarar novos desafios na profissão. Nesta sexta-feira, 8, o artista estreia o espetáculo Pormenor de Ausência, seu primeiro monólogo, e conta à CARAS Brasil mais sobre seus 51 anos de carreira.

O monólogo de Giuseppe Oristanio estreia no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. O texto conta a história dos últimos três anos da vida do autor brasileiro Guimarães Rosa. "Ano passado me dei conta que faria 50 anos de carreira e resolvi que queria fazer um monólogo. Pensei que me sentiria mais solitário, mas sendo honesto, não me senti."

Em curta temporada de 8 de setembro ao dia 1º de outubro, a trama explora o lado humano do escritor, exibindo suas fraquezas, inseguranças "e até chatices". Para o artista, é importante criar obras que exaltem grandes personalidades brasileiras.

Leia também:Ao lado de Giuseppe Oristanio, Leandro Lima se prepara para estrear Belaventura

Prestes a completar 65 anos, Giuseppe afirma que continua buscando projetos novos. Ele conta que, recentemente, fez um curso de dublagem e passou a trabalhar com sua voz nesta forma. Apesar disso, o ator revela que tem sentido o etarismo bastante presente na profissão.

"Estamos passando pela desvalorização das pessoas que adquiriram rugas. Você passou dos 50 eles te jogam no lixo... Além de ser ruim para a gente [atores], é ruim para a qualidade final do trabalho", completa o artista.

Ele ainda levanta um alerta para a importância de atores com estudos serem escalados, e não apenas por seu número de seguidores. "Gosto [das redes sociais], mas, esse definitivamente não deveria ser um parâmetro para chamar alguém para trabalhar. A pessoa acorda e fala: ‘Sou ator’ e acha que não precisa estudar para fazer isso. E aí fica aquele vexame."

No fim do mês de setembro, Giuseppe conta que completará 51 anos de carreira. Apesar de não ter novos projetos na TV fechados, ele diz ter feito algumas consultas e assegura que continuará com seus trabalhos no teatro e como escritor também. No ano passado, ele lançou seu primeiro livro, Sempre Existe um Porém: A Vida é Feita de Histórias.

"Foram 50 anos intensos e bastante trabalhados. Espero que continue assim até o dia que eu não conseguir mais respirar. Em relação à profissão, [me sinto] com o mesmo entusiasmo de quando eu tinha 15 anos, ainda me sinto um jovenzinho."

CONFIRA MAIS DETALHES DO MONÓLOGO DE GIUSEPPE ORISTANIO, PORMENOR DE AUSÊNCIA: