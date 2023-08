Filho de Maria Ribeiro e Paulo Betti faz rara aparição com a mãe em noite no teatro

Ele cresceu! Filho de Maria Ribeiro e Paulo Betti é fotografado em rara aparição em evento público na noite de sexta-feira

A atriz Maria Ribeiro contou com uma companhia especial na noite de sexta-feira, 4, para ir ao teatro. A estrela foi flagrada na companhia do seu filho mais velho, João Betti, de 20 anos, que é fruto do antigo relacionamento com o ator Paulo Betti. Este foi um momento de rara aparição do rapaz em um evento público, já que ele é discreto e prefere levar a sua vida longe dos holofotes.

Maria e João foram prestigiar a estreia da peça de teatro Bárbara, de Marisa Orth, no Rio de Janeiro, e foram vistos lado a lado na hora de aplaudir o elenco no final da sessão.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de Bento, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Caio Blat.

Fotos: Marcelo / AgNews

Em setembro do ano passado, Maria Ribeiro fez uma homenagem especial no aniversário de 70 anos de Paulo Betti, pai do seu filho mais velho. Ela falou sobre a amizade deles ao longo dos anos e a parceria. "Eu tinha 21 anos quando eu conheci o Paulo Betti. A gente namorou, casou, teve filho, firma, cachorro, casa, fez peça, viajou, separou, e nunca deixou de estar junto. Com ele eu conheci Sorocaba e Marraquesh, com ele eu aprendi a ser madrasta, mulher e ex-mulher. Com ele, eu ganhei a Dadá Coelho, o Marcelo Rubens Paiva, o Antonio Grassi, com ele eu aprendi sobre igualdade, amor e Brasil", disse ela.

E completou: "Hoje ele faz 70 anos e eu acho que devia ser feriado, carnaval, capa de todos os jornais. Paulo faz 70. Paulo, a gente vê futebol junto e esse é dos programas mais emocionantes da minha vida. Ver nosso filho pensando no Brasil, ver você conversando sobre política com todo mundo (que é uma coisa que eu amo agora, mas que na época que eu tinha que te esperar acabar me irritava…), ver a Dadá, a Mari, a Juli, a Eliane, o Joaquim, a Mana, o Zé, a Mana, a Cida… ver você fazendo filme com o Caio… que vida linda, Paulo, p*** que o pariu. Obrigada por tanto, viva você, viva seu passado, seu futuro, o nosso João, o Bento, a Maria Antonia, meus pais, seus pais, as novas famílias. Te amo, Paulo".