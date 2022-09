Maria Ribeiro exalta amizade com Paulo Betti e parabeniza o ex-marido: ''Obrigada por tanto''

Ator Paulo Betti está completando 70 anos e recebe homenagem especial da ex-mulher, a atriz Maria Ribeiro

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 10h28

Dia de festa na casa de Paulo Betti! Isso porque, nesta quinta-feira, 08, o ator está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial nas redes sociais!

A atriz Maria Ribeiro (46) fez questão de celebrar o aniversário de 70 anos do ex-marido, com quem foi casada entre os anos de 2001 e 2005. Com um texto carinhoso, a famosa relembrou quando se conheceram e falou sobre a relação que mantém até hoje com o pai de seu filho, João (19).

"Eu tinha 21 anos quando eu conheci o Paulo Betti. A gente namorou, casou, teve filho, firma, cachorro, casa, fez peça, viajou, separou, e nunca deixou de estar junto. Com ele eu conheci Sorocaba e Marraquesh, com ele eu aprendi a ser madrasta, mulher e ex-mulher", começou escrevendo.

Em seguida, Maria citou os amigos que conheceu pelo artista: "Com ele eu ganhei a Dadá Coelho, o Marcelo Rubens Paiva, o Antonio Grassi, com ele eu aprendi sobre igualdade, amor e Brasil".

"Hoje ele faz 70 anos e eu acho que devia ser feriado, carnaval, capa de todos os jornais. Paulo faz 70. Paulo, a gente vê futebol junto e esse é dos programas mais emocionantes da minha vida. Ver nosso filho pensando no Brasil, ver você conversando sobre política com todo mundo (que é uma coisa que eu amo agora, mas que na época que eu tinha que te esperar acabar me irritava…), ver a Dadá, a Mari, a Juli, a Eliane, o Joaquim, a Mana, o Zé, a Mana, a Cida… ver você fazendo filme com o Caio… que vida linda, Paulo, p*** que o pariu. Obrigada por tanto, viva você, viva seu passado, seu futuro, o nosso João, o Bento, a Maria Antonia, meus pais, seus pais, as novas famílias. Te amo, Paulo", declarou Maria.

Nos comentários do post, famosos e fãs também deixaram mensagens de carinho para Betti. "A vida é bonita, mas ela pode ser mais bonita ainda pra quem tem olhos de ver. E você e Paulo tem olhos de ver. Parabéns, Paulo! Viva a vida!", disse Camila Pitanga. "Viva!!", falou Dadá Coelho, atual do ator. "Que lindo! Que lindos enlaces de amor que vocês construíram juntos! Viva @paulobetti", elogiou Micaela Góes. "Que lindo, Maria! Viva o @paulobetti", desejou Erom Cordeiro. "Paulo é demais", exaltou Marisa Orth.

Confira a homenagem de Maria Ribeiro para o ex-marido, Paulo Betti:

Dadá Coelho celebra aniversário do marido, Paulo Betti

A comediante Dadá Coelho também prestou homenagem ao marido, Paulo Betti, em seu aniversário de 70 anos nesta quinta-feira, 08. Nos Stories de seu Instagram, a humorista compartilhou trecho de filme do amado e disse: "Meu conje @paulobetti faz 70 anos de uma linda existência nesta quinta-feira, 8. E o Canal Brasil fez uma amostra com uns filmes bacanérrimos! Vai lá", escreveu ela na postagem.

