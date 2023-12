Filha de Heloisa Périssé faz rara aparição com seu pai, Lug de Paula

Longe da TV há muito tempo, Lug de Paula, o Seu Boneco, reaparece na internet em rara aparição ao lado da filha que teve com a atriz Heloisa Périssé

No último final de semana, a atriz Luísa Périssé fez uma rara aparição ao lado dos pais nas redes sociais. A jovem surgiu com a mãe, Heloisa Périssé, e o pai, Lug de Paula, nos bastidores de um espetáculo teatral.

O vídeo foi exibido por Heloisa nos stories do Instagram e a família brincou sobre a rara aparição juntinhos. “Hoje nós recebemos uma visita ilustre, olha. Uma. Não, várias”, disse a atriz. E a filha completou: “O Brasil não está preparado para esse momento”.

Por sua vez, Heloisa brincou sobre os bordões dela e do ex-marido. “Estão aqui: Tata ‘fala sério’, e ‘eu vou pra galera!’. E deu no que? Em Luísa”, afirmou. Heloisa Perissé viveu um romance com Lug de Paula entre os anos de 1992 e 2001. Juntos, eles tiveram apenas uma filha, Luisa, que é hoje em dia é atriz. O ator ficou conhecido nacionalmente por ter interpretado o personagem Seu Boneco na década de 1990 no programa Escolinha do Professor Raimundo.

Vale lembrar que Heloisa Périssé também é mãe de Antonia, de 17 anos, fruto do relacionamento com o atual marido, o diretor Mauro Farias.

Por onde anda Lug de Paula?

Lug é um dos oito filhos do humorista Chico Anysio, fruto do relacionamento dele com a atriz Nancy Wanderley. Há alguns anos, o ator deixou a fama de lado e foi levar uma vida mais tranquila em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje em dia, ele está com 66 anos.

Recentemente, um dos irmãos dele, o Nizo Neto, falou sobre o sumiço do irmão da TV. "Ele mora em Floripa, tem terrenos, mas ele não gosta de trabalhar na televisão. Ele tem talento, o dom, mas não tem a vocação. Tem que ter paixão, ainda mais para esse trabalho da gente", afirmou no podcast Papagaio Falante.