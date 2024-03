Claudia Mauro ressalta conexão com a família e cura do luto no teatro: 'Minha história na arte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Mauro reflete sobre história ao lado da família e trajetória com a peça A Vida Passou Por Aqui

Claudia Mauro estrela a peça A Vida Passou Por Aqui, que está em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo, até 31 de março. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre história com a produção e ressalta conexão com a família e cura do luto no teatro: "Minha história na arte".

"É uma história, de certa forma, biográfica. Minha herança genética está no texto e personagens. Não é qualquer ator ou atriz que tem essa oportunidade de viver a própria história na arte, compartilhar e levar esse mundo interno para a cena e ter o retorno que eu tenho do espetáculo. Torna ele único na minha vida, um divisor de águas com toda certeza. Existe a Claudia Mauro antes e depois da peça, tanto na vida profissional quanto pessoal", declara Claudia Mauro .

Prestes a completar oito anos em cartaz com a peça em 2024, a atriz explica que o espetáculo chegou na sua vida após a morte do pai, há nove anos, e de um AVC da mãe, há uma década. "É um alimento para mim desde que perdi meus pais. Isso é muito simbólico, é uma forma de me manter conectada com essa herança genética, levar para cena todo o aprendizado que deixaram para mim. Tive muita sorte, o amor casou com a alegria: meu pai era puro amor e minha mãe pura alegria".

"Venho de uma família festeira. Meus avós viveram muito lúcidos, tive muitos aprendizado e conversas que me deram sabedoria. Falo que quem ganhou o prêmio APCA de texto inédito foram eles, e não eu. Porque é minha ancestralidade que está ali, veio de uma forma muito iluminada e inspirada", destaca ela, que também recebeu o prêmio APTR de melhor texto em 2017 por A Vida Passou Por Aqui.

Entre tantos anos com o espetáculo, Claudia Mauro explica que subir aos palcos e vivenciar os detalhes da peça ajuda a manter a conexão com a família. "Toda hora que entro em cena, eu me conecto com eles, porque revisito minhas memórias da infância e os registros da minha vida. Desde as situações, conversas, até a música, tudo ali me conecta com minha família".