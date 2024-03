Em cartaz há oito anos, peça premiada vai virar filme: 'Desperta interesse'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz abre o jogo sobre desenvolvimento do filme da peça A Vida Passou Por Aqui e adianta o que o público pode esperar

Em cartaz há oito anos, a peça premiada A Vida Passou Por Aqui, estrelada pelos atores Claudia Mauro e Édio Nunes, vai virar filme para as telonas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abre o jogo sobre desenvolvimento do longa e adianta o que o público pode esperar da produção: "Desperta interesse".

"O filme já passou por várias mãos desde 2017. Na época, o Breno Silveira assistiu o espetáculo, falei da minha intenção de fazer um longa e ele concordou. Ele era o cineasta que iria filmar. Pediu para acelerar o roteiro e, infelizmente, perdemos Breno recentemente em meio às filmagens de Dom", conta a atriz sobre o filme da peça , vencedora do prêmio APTR de melhor texto em 2017.

"Voltei a mexer no roteiro, que passou por outro cineasta que me acompanhou, mas não rolou. Agora, chegou na mão do Papinha, o Rogério Gomes, que é meu amigo há anos", declara Claudia Mauro.

Com futuro determinado para o longa, a artista ressalta a relação com o diretor e o andamento do filme : "O Papinha está muito inserido, porque a gente se conheceu neste ambiente. Eu conheci ele no Leblon de adolescente. Foi um encontro e o roteiro está na mão dele, ele está sempre trabalhando e eu estou preparando para uma produtora que está envolvida e quer abraçar".

"Tem muita gente interessada, porque a peça desperta esse interesse. Tem, ao mesmo tempo, característica de filme. No roteiro, eu levo outras memórias que não estão na peça, porque podemos trazer imagens que são contadas, além de alongar outros personagens", acrescenta.

Com temas como amizade e conexão com a família nos palcos, Claudia Mauro fala sobre a repercussão do espetáculo, que completa oito anos em cartaz em novembro de 2024 e soma quase mil apresentações. "Isso mostra que ainda tem muito o que fazer. Prova disso é o retorno do Rio, que fez com que ficássemos tantos anos para o povo querer ver de novo e de novo", conta ela, que ficou sete anos com a peça no Rio de Janeiro e chegou com a produção em São Paulo no ano passado.

Com o fim da segunda temporada na cidade marcado para 31 de março, a atriz reflete sobre o motivo de continuar com a peça, que está em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo. "É um espetáculo da vida para mim, enquanto atriz e escritora. Estou cheia de projetos que estou escrevendo, mas nenhum texto será como esse e nenhuma atuação minha será igual".