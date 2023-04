Teatro / Amor

Cassio Scapin faz rara aparição com o namorado em noite no teatro

Intérprete do Nino no Castelo Rá-Tim-Bum, Cassio Scapin surge sorridente em foto rara ao lado do namorado, Diego Redondaro

CARAS Digital Publicado em 08/04/2023, às 15h12 - Atualizado às 15h16

Cassio Scapin faz rara aparição com o namorado em noite no teatro - Foto: Leo Franco / Agnews