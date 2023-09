Atriz Léa Garcia dará nome a nova sala de teatro em São Paulo

Léa Garcia dará nome à primeira sala a homenagear uma atriz negra no país, na Zona Leste de São Paulo; atriz morreu no último mês de agosto

Léa Garcia (1933-2023) ganhará uma homenagem póstuma neste mês de setembro. A atriz, que morreu em agosto deste ano, aos 90 anos, dará nome a uma sala no Novo Teatro Metrô Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo (SP). O local será a primeira sala a homenagear uma atriz negra no País.

A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem da CARAS Brasil, que apurou, ainda, que uma cerimônia de inauguração está marcada para o dia 28, quando a família da atriz estará presente para um coquetel, que contará também com apresentações musicais com Ana Ramos e Bida Nascimento.

O objetivo é eternizar a trajetória de Léa Garcia para as novas gerações. Atriz por mais de 50 anos e com carreira única nos palcos, na TV e no cinema, Léa foi uma precursora da inclusão do negro nos palcos brasileiros, onde atuou na década de 50 no Coletivo: Teatro Experimental do Negro, acontecimento para sua época. Com enorme talento, foi indicada à Palma de Ouro em Cannes, pelo seu trabalho em Orfeu Negro.

Parte desta história será contada com um memorial no saguão do teatro, customizado com imagens icônicas da artista. O convite póstumo para que a sala fosse batizada com o nome da atriz partiu de Gabriel Veiga Catellani e Wendel Pinheiro, idealizadores da Construção Teatral, que já administram os teatros do Shopping Raposo e West Plaza. Os locais já contam, respectivamente, com as salas Irene Ravache e Laura Cardoso e Nicete Bruno.

MORTE

Grande nome da dramaturgia brasileira, Léa Garcia morreu no dia 15 de agosto enquanto aguardava receber um Oscarito durante a edição deste ano do Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul. A informação da morte foi confirmada pelos familiares da artista em uma publicação nas redes sociais. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia".