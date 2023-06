Armando Babaioff revela acidente em cena: 'Desmaiei imediatamente'

Armando Babaioff conta situação inesperada durante cena no teatro: 'Tudo ficou preto'

O ator Armando Babaioff relembrou uma situação inesperada que viveu durante uma peça de teatro, chamada Tom na Fazenda. Ele contou que desmaiou no palco durante uma cena de estrangulamento que não deu certo e deu um susto em todo mundo. A revelação foi feita durante uma conversa com Otaviano Costa no Otalab.

"Durante essa peça que estou fazendo, o ator segurou minha garganta e tudo ficou preto. Desmaiei imediatamente durante a cena e caí no chão. Isso aconteceu aqui no Rio. Foi um acidente, uma bobagem, durante uma cena de estrangulamento", disse ele.

Em outro trecho da entrevista, o ator contou que ainda não pretende voltar à TV, já que está dedicado ao teatro. "Depois dessa peça, me tornei mais criterioso. Ela me proporcionou muitas coisas, é meu parque de diversões. Principalmente agora que estou levando essa peça para fora do país. Ainda tenho muitos planos para ela [...] Recebi convites para a televisão e para plataformas de streaming, mas nada me interessou. Pela primeira vez, estou vivendo do meu ofício, que é o teatro", declarou.

Armando Babaioff fala do seu afastamento das redes sociais

Aos 42 anos, Armando Babaioff contou que não gosta muito de passar o seu tempo nas redes sociais. "Eu estou extremamente analógico", começa Armando Babaioff ao dizer que se vê começando uma fase de renovação em sua vida e carreira. Sempre reservado quanto à vida pessoal, o ator afirma não estar com tempo para mexer nas redes sociais e explica que, aos poucos, elas deixaram de fazer sentido para ele, assim como alguns convites para trabalhar na televisão.

"O que virou o Instagram nunca foi a minha praia, nem no Orkut ou Facebook, então fui perdendo um pouco o tesão. Gostava do Twitter, mas não agora. Fui descobrindo maneiras de me comunicar e agora a minha maior rede social é o teatro", acrescenta. "[Na TV] não tive convites que tenham feito os meus olhos brilharem."