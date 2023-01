Antonio Fagundes faz rara aparição com a esposa, Alexandra Martins

Casado há 16 anos, Antonio Fagundes surge abraçado com a esposa, Alexandra Martins, em noite especial no teatro

O ator Antonio Fagundes viveu uma noite especial na última quinta-feira, 12. Ele estreou a sua nova peça, chamada Baixa Terapia – Uma Comédia no Divã, no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, e contou com o carinho especial de sua esposa, Alexandra Martins. Discretos com a vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos em eventos e aproveitaram a noite marcante para esbanjarem sorrisos.

Os dois foram fotografados lado a lado na saída do espetáculo. Alexandra ostentou sua boa forma ao apostar em um vestido verde, que destacou sua silhueta impecável.

O casal acaba de completar 16 anos de relacionamento. Eles estão juntos desde 2007 e ela fez uma homenagem para o maridão ao celebrar a data especial há poucos dias.

"Era manhã do dia 04 de janeiro de 2007 quando nos vimos pela primeira vez. Muita coisa aconteceu desde aquele dia em que você me provocou por conta do livro que eu estava lendo no ônibus-camarim à espera para entrar em cena. Hoje nossa história, escrita única e exclusivamente por nossos sentimentos completa 16 anos. O meu riso é imensamente mais feliz contigo e sim, é você o meu melhor amigo, a minha paixão. Vida do meu amor, a gente canta, a gente dança e não se cansa. Amo você infinito e além", escreveu ela.

Fotos: Adão / AgNews

Filho de Antonio Fagundes assume namoro com ator da Globo

O ator Bruno Fagundes (33), que é filho do ator Antonio Fagundes (73), assumiu o namoro com o atorIgor Fernandez (26), com quem contracena na novela Cara e Coragem, da Globo. Em um post nos stories do Instagram, o rapaz se mostrou feliz com o carinho que recebeu desde a revelação do romance. “É sobre o amor. Agradeço as milhares de mensagens de apoio e amor. Amém”, disse ele.

A confirmação do romance foi feita por Bruno Fagundes por meio de usa assessoria de imprensa. O Jornal Extra revelou que a equipe do ator confirmou o namoro dele com Igor. “Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dele e celebra esta nova fase de sua vida particular”, informaram.