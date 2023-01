Filho de Antonio Fagundes, Bruno Fagundes celebra notícia sobre novo namoro

Ator da novela 'Cara e Coragem', Bruno Fagundes agradece pelo carinho que recebeu após assumir seu namoro com Igor Fernandez

O ator Bruno Fagundes (33), que é filho do ator Antonio Fagundes (73), está apaixonado! Nesta semana, ele assumiu o namoro com o ator Igor Fernandez (26), com quem contracena na novela Cara e Coragem, da Globo. Agora, o rapaz fez questão de agradecer o carinho que recebeu do público ao revelar sua vida amorosa publicamente.

Em um post nos stories do Instagram, o rapaz se mostrou feliz com o carinho que recebeu. “É sobre o amor. Agradeço as milhares de mensagens de apoio e amor. Amém”, disse ele.

A confirmação do romance foi feita por Bruno Fagundes por meio de usa assessoria de imprensa. O Jornal Extra revelou que a equipe do ator confirmou o namoro dele com Igor. “Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dele e celebra esta nova fase de sua vida particular”, informaram.

Este é o primeiro namoro que Bruno Fagundes assumiu publicamente. Ele é filho de Antonio Fagundes com Mara Carvalho.

Bruno Fagundes revela o que é necessário para conquistá-lo

Em conversa na revista CARAS, Bruno Fagundes contou o que era preciso para uma pessoa conquistá-lo. Ele disse que é fundamental ter humor, inteligência e curiosidade. “Uma pessoa que não ri de si mesma e das coisas, que não me faça rir... que não busque se aprofundar e se afinar politicamente e que não tenha interesse e curiosidades por assuntos diferentes dos seus... não me interessa!”, dispara ele, vaidoso assumido.

“Gosto de me cuidar, de me sentir bem, treinar e me alimentar bem. E também tento me nutrir de coisas que me inspiram artisticamente e intelectualmente. Gosto de cuidar da minha pele, do meu cabelo e me vestir de acordo com minha personalidade”, disse ele.

Por fim, ele contou o que gosta de fazer nas horas vagas. “Eu adoro programas culturais, exposições, cinema, vou muito ao teatro, viajar, cozinhar, ler, assistir a séries...”, elencou Bruno.