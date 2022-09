Dona Déa dá em cima de marido de Deborah Secco durante Domingão: ‘Perco o fôlego’

Xavecou

Durante programa, mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa, cobiça marido de Deborah Secco

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 16h42

Neste domingo (25), durante a Batalha de Lip Sync, feita no Domingão com Huck, a mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa (74), não poupou elogios para Hugo Moura (32), marido de Deborah Secco (42), que participou dublando algumas música de Luísa Sonza no programa.

“Perco o fôlego”, brincou Dona Déa. “Família linda! O marido… nossa senhora!”, completou. “O marido é lindo mesmo”, disse Deborah, após sua apresentação que a fez ganhar de Larissa Manoela.

Então, Luciano Huck brincou que iria criar um quadro especialmente para Dona Déa. “O Rafael me deu uma ideia, que eu achei boa até: Um crush para dona Déa. Vamos arrumar um namorado para ela", contou o apresentador. "Essa ideia é maravilhosa", completou Rafael Portugal. Mas ela já foi cortando a ideia, dizendo que era tudo brincadeira.

"A ideia é boa", afirmou Luciano. "E é Brasil, pode ser mundo, até, sabia? Eu acho legal", falou Portugal. "Cala a boca, garoto! Não dá ideia, não", disparou Déa. “Vamos fazer mundo? 'Quero um crush para Dona Déa, e a gente vai arrumar, para no final, ver ela beijar”, cantou Rafael.

“Eu vou fazer uma música para você, domingo eu vou cantar aqui”, prometeu Déa Lúcia. “Deixa eu falar sério! Para você em casa, coração solitário, que também está tocado pelo charme, pela beleza, pela inteligência, pela sensatez de dona Déa Lúcia, escreva para este programa, mande um vídeo, tente conquistar esse coração solitário que busca o amor”, disse Huck.

Déa Lúcia não deixou barato. “Eu quero aumento de salário, hein? Para pagar esse mico aqui. Tá vendo o que é que a gente passa?”.

Veja o momento de brincadeira entre Luciano Huck, Rafael Portugal e Dona Déa Lúcia:

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, xaveca Gabriel Sater durante programa

Dona Déa, encantada por Gabriel Sater, aproveitou sua participação no Domingão para xavecar o ator. Insatisfeita por estar sentada longe dele, comentou: “Botaram você longe de mim, vou reclamar com a produção”, e Padre Fábio de Melo disse, brincando: “É para a segurança dele.”

Gabriel, então, sugeriu para Fábio Porchat que trocassem de lugar. “Põe o Porchat aqui, vamos trocar”, enquanto o humorista brincou: “Já veio de Juma para pegar ele de jeito”, falando sobre a roupa de Dona Déa.

Foi aí que a mãe de Paulo Gustavo surpreendeu a todos. “Gabriel, de que você gosta mais?”, perguntou. “Brownie, adoro brownie”, respondeu ele. Então, ela ofereceu um brownie para o ator, que, detalhe, estava escondido dentro de seu sutiã: “Ah, está aqui, um para você e um para mim”, disse ela.