Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, xaveca Gabriel Sater durante programa

Ator de Pantanal, Gabriel Sater fez a alegria de Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, que o xavecou no programa Domingão com Huck

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 17h11

No último domingo, 4, durante o programa Domingão como Huck, rolou um clima de paquera no ar por parte de Dona Déa (74), mãe do ator Paulo Gustavo. Ela ficou encantada pelo ator Gabriel Sater (40), que está no elenco da novela Pantanal e é filho de Almir Sater. Ela xavecou muito o “Cramulhão” da novela.

Gabriel Sater foi ao programa para cantar a versão da música “Amor de Índio”, de Beto Guedes, tema de Jove e Juma na novela, ao lado do maestro João Carlos Martins. Já Dona Déa participou junto de Fábio Porchat, Padre Fábio de Melo e Lívia Andrade como comentaristas do quadro “Batalha do Lip Sync”, que teve duelo desta vez Erika Januza e Marcelo Adnet.

Tudo corria bem até que Gabriel se juntou ao quadro de comentaristas, se sentando no último banco disponível. Dona Déa, insatisfeita, comentou: “Botaram você longe de mim, vou reclamar com a produção”, e Padre Fábio de Melo disse, brincando: “É para a segurança dele.”

Gabriel, então, pediu para Fábio, que estava ao lado da mãe de Paulo Gustavo, que trocassem de lugar. “Põe o Porchat aqui, vamos trocar”, sugeriu, enquanto o humorista não perdeu a chance de brincar falando: “Já veio de Juma para pegar ele de jeito”, se referindo à roupa que Dona Déa estava usando.

Dona Déa decidiu, então, surpreender a todos. “Gabriel, de que você gosta mais?”, perguntou. “Brownie, adoro brownie”, respondeu ele. Então, ela ofereceu um brownie para o ator, que, detalhe, estava escondido dentro de seu sutiã: “Ah, está aqui, um para você e um para mim”, disse ela, animada.

Veja o momento em que Dona Déa tira um brownie de dentro do sutiã e oferece a Gabriel Sater: