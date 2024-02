Sucesso em Amor Perfeito, Daniel Rangel rejeita título de galã: 'Não sou vaidoso'

Em entrevista à Revista CARAS, Daniel Rangel recordou o difícil início da carreira e celebrou carinho do público após viver Júlio, em Amor Perfeito

Sucesso em Amor Perfeito, o ator Daniel Rangel (28) não deixa o título de galã subir à cabeça. Em entrevista à Revista CARAS, o intérprete de Júlio recordou o início da carreira e garantiu que seu foco é o bem-estar.

"Eu não sou um cara muito vaidoso, faço o básico. Agora, comecei a tentar usar protetor solar todos os dias, me exercito pelo menos três vezes na semana", conta Daniel Rangel . "Não temos controle de como o público nos vê."

"A autoestima tem muita importância na nossa vida. Também faço terapia há cinco anos. A gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental", acrescenta ele, que conquistou uma legião de fãs após sua performance na trama das 18h.

Leia também: Julio de Amor Perfeito, Daniel Rangel relembra início da carreira: 'Saí de casa aos 17'

Natural de Campos dos Goytacazes, cidade do interior do Rio de Janeiro, ele se mudou para a capital aos 17 anos, para seguir o sonho de se tornar ator. Apesar da coragem, o artista conta que precisou enfrentar vários desafios para seguir a carreira.

"Foi desafiador em todos os sentidos. Ser adulto, cuidar de todas as coisas. Tive que construir minha vida do zero na capital, fazer amigos. Eu não conhecia nada", admite ele. "Quando decidi ser ator, minha família ficou assustada por não ter ninguém do meio do artístico, mas ela deu total apoio."

Para além da vida profissional, ele vive um relacionamento com a atriz Hanna Romanazzi (27). Os dois estão juntos desde 2016 e costumam compartilhar experiências sobre a carreira. "Ela é minha parceira de caminhada. Ela começou a trabalhar na infância, teve uma experiência diferente da minha. Me ensina muito."

Em Amor Perfeito, Rangel interpretou Júlio, o advogado de Marê (Camila Queiroz). Filho bastardo de Anselmo (Paulo Betti), ele é apaixonado desde a infância pela mãe de Marcelino (Levi Asaf) e se torna peça chave para ajudar a protagonista a encontrar o filho, provar sua inocência e ser reconhecida como herdeira do império Rubião.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE DANIEL RANGEL NO INSTAGRAM: