Daniel Rangel relembra conquistas: 'Tive que construir minha vida do zero'

Após roubar a cena em Amor Perfeito, Daniel Rangel avalia desafios e obstáculos que enfrentou antes de se firmar na teledramaturgia

Dever cumprido. Essa é a sensação de Daniel Rangel (28) ao avaliar seus êxitos ao longo do ano passado. Destaque como Júlio, de Amor Perfeito, da Globo, o ator conquistou uma legião de fãs. “Fiquei feliz que deu certo e que o público torceu tanto por ele. Fazer parte dessa novela que debateu tantos temas importantes é uma honra. Vai ficar marcada eternamente para mim, estou saindo um ator diferente depois de tudo isso”, comemora ele, em papo exclusivo com CARAS.

A novela, porém, não é o primeiro desafio da carreira de Daniel. Natural de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, ele se mudou para a capital, aos 17 anos, para seguir o sonho de se tornar ator. “Quando era pequeno, brincava sozinho inventando histórias. Quando decidi ser ator, minha família ficou assustada por não ter ninguém do meio do artístico, mas ela deu total apoio”, relembra Daniel, que passou por muitos perrengues no início de sua trajetória. “Foi desafiador em todos os sentidos. Ser adulto, cuidar de todas as coisas. Tive que construir minha vida do zero na capital, fazer amigos. Eu não conhecia nada!”, admite ele.

Quando o assunto é romantismo, Daniel se derrete pela eleita, a atriz Hanna Romanazzi (27). Juntos desde 2016, os dois compartilham sentimentos e ainda trocam figurinhas sobre a carreira. “Nos encontramos em um momento muito importante da nossa vida e não nos largamos mais. Ela é minha parceira de caminhada. Ela começou a trabalhar na infância, teve uma experiência diferente da minha. Me ensina muito”, pondera.

Mesmo derretendo os corações dos fãs, Daniel rejeita o título de galã e foca no seu bem-estar. “Não temos controle de como o público nos vê. Eu não sou um cara muito vaidoso, faço o básico. Agora, comecei a tentar usar protetor solar todos os dias, me exercito pelo menos três vezes na semana. A autoestima tem muita importância na nossa vida. Também faço terapia há cinco anos. A gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental”, conclui ele, sempre com os pés no chão.

FOTOS: MÁRCIO FARIA