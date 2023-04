Daniel Rangel, de Amor Perfeito, revela impasse no namoro com atriz; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Rangel revelou um dos impasses para ainda não morar com Hanna Romanazzi

Daniel Rangel (27), intérprete de Julio em Amor Perfeito, não vive de romance só nas produções. Em entrevista à CARAS Brasil, o astro comentou sobre o futuro de seu namoro com a atriz Hanna Romanazzi (27), e ainda explicou que um dos impasses para o casal ainda não morar junto são outras paixões: seus cachorros.

"A gente se conheceu em 2016, e no final deste ano vamos fazer sete anos juntos. A gente está muito feliz com o momento que cada um está vivendo, ela também está com um trabalho legal, então a gente está em um momento bastante importante nas nossas carreiras. Vamos pensar em construir e manter isso. Mas a gente está sempre junto, claro, e pensando nos próximos passos juntos. A gente pensa em juntar, mais para frente. Não moramos juntos ainda, então é uma coisa que temos expectativa de, em um futuro próximo, concretizar", declarou Daniel Rangel .

O ator de Amor Perfeito comentou que um dos motivos para a mudança ainda não ter acontecido é a diferença de temperamento de seus respectivos cachorros. Enquanto Daniel Rangel tem um cachorro de porte grande e muito sociável, chamado Simba, Hanna Romanazzi tem um Bulldog Francês mais quieto e observador, que leva o nome de Theo.

"Cada um ter um cachorro é engraçado, porque a hanna tem um cachorro que tem um temperamento muito oposto ao meu. As poucas vezes que a gente tentou juntar os dois não deu muito certo, então é uma vida um pouco complicada. A gente tem que realmente ficar se dividindo porque não conseguimos juntar os dois até hoje. Eles tem temperamentos muito difíceis, muito opostos um do outro", explicou o ator de Amor Perfeito.

"É a melhor parte do meu dia, chegar cansado e ele estar pronto para me dar um abraço. Ele é muito afetuoso e expressivo. É muito bom poder ter ele aqui. Vai fazer quatro anos que ele está comigo, então já está meio acostumada com essa minha rotina doida de gravação. Quando eu fiquei um ano em São Paulo, morando lá para gravar a série, a primeira coisa que falei no contrato foi: 'Não quero nem falar de cachê, quero primeiro falar de Simba. Ele não é de colo, preciso de um apartamento que possa levar o Simba, ele é um cachorro de quase 30 quilos'", compartilhou.

Apaixonado pelo seu pet, Daniel Rangel fez questão de destacar a importância que Simba trouxe para sua vida desde que chegou: "Eu peguei ele um pouco antes da pandemia começar, e eu não sei como teria sido a minha vida se eu não estivesse com ele. Ele já me salvou em momentos muito importantes e acho que me salva diariamente".