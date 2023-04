Ator de Amor Perfeito trocou direito e reality por carreira na TV: 'Não estava satisfeito'

Em entrevista à CARAS, Breno De Filippo fala de Amor Perfeito e revela outros cinco projetos que prepara em 2023

Versátil e decidido. Assim é o ator Breno De Filippo, que pôde ser visto nos primeiros capítulos de Amor Perfeito, como o jardineiro Ronaldo, e também na 2ª temporada de Dom, série da Amazon Prime Video. Apesar do extenso currículo de obras nos mais diversos formatos, a carreira do artista começou após uma faculdade de direito e da participação em um reality show na Globo.

Apesar de seu personagem na novela das 18h ter morrido, o artista diz que a repercussão foi positiva em relação ao público. O jardineiro era um dos únicos a saber a verdade do assassinato de Leonel (Paulo Gorgulho), que poderia salvar Marê (Camila Queiroz) da armação de Gilda (Mariana Ximenes). Porém, sua carreira começou anos antes, e teve outros caminhos para chegar à atuação.

"Fiz direito para entregar um diploma para a minha família, me parecia ser um curso mais interessante quando eu tinha 18 anos", conta ele, em entrevista à CARAS Brasil. Breno explica que seguiu a carreira por ter advogados na família, mas que tinha um pé nas artes, de alguma forma, por também trabalhar como modelo. A primeira surpresa veio após se formar na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, quando um produtor da Globo entrou em contato.

Ele já trabalhava no Ministério Público há dois anos, "mas não estava satisfeito", e foi convidado para realizar os testes para participar da 3ª edição do Big Brother Brasil. Apesar de ter passado por todas as etapas, não foi selecionado, e foi convidado para outro programa, o reality O Jogo (2003), do qual chegou a ser finalista. Depois de ter passado pela competição, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro para seguir a carreira como ator.

"Achava que eu ia virar a Grazi Massafera e não virei", relembra ele, em meio a risos. O ator revela que teve uma conversa com o empresário da atriz, que o aconselhou desistir de atuar, e, após a decepção com o papo, decidiu se matricular em uma faculdade de artes cênicas e, desde então, vem construindo uma carreira que já dura 20 anos entre produções no cinema, TV e teatro.

Em seu currículo constam grandes novelas como Avenida Brasil, Novo Mundo, Espelho da Vida e Insensato Coração; além de séries como Ilha de Ferro e Sob Pressão. Breno revela que passou os últimos três anos com poucas oportunidades de trabalho, devido à pandemia de Covid-19, mas que 2023 já promete diversas produções que o permitam explorar sua versatilidade.

O ator Breno De Filippo como Ramiro, na série Sob Pressão | Foto: Reprodução/Globo

No cinema, ele irá estrear três produções com personagens diferentes. Em uma produção em parceria com a Argentina e a França, ele integra o elenco de Casa de Campo, longa-metragem de terror. Além disso, ele também irá protagonizar Destinos Opostos, produção nacional em que irá interpretar um piloto de rally milionário. Além disso, ele também espera o lançamento de outro filme nacional em que fará um político de esquerda.

No mundo das séries, ele estará presente na segunda temporada da comédia Galera FC, da HBO Max, como um malandro jogador de futebol. Por fim, ele fará a série O Jogo Que Mudou a História, do Globoplay, como Xavier, o inspetor do presídio de Ilha Grande. "Acho que ele vai ser bem odiado, e foi um personagem que eu me expus, tenho cena usando droga, cena fazendo sexo, batendo e apanhando."

Para ele, a série pode trazer uma grande mudança em sua vida profissional. As gravações aconteceram após ele morar por um mês no Uruguai, com as filmagens de Dom, sob direção de Breno Silveira. O artista acrescenta que a série da Amazon Prime Video o preparou para personagens densos, já que gravou dentro de um presídio verdadeiro. "Foi tiro, porrada e bomba."

BRENO DE FILIPPO EXALTA REDES SOCIAIS E LAMENTA PERDA DO INSTAGRAM

O artista afirma estar recomeçando sua relação com as redes sociais, já que sua conta oficial do instagram foi hackeada. "Me ligaram pedindo dinheiro para devolver o Instagram, eu não paguei e ele apagou meu perfil. Tudo o que eu fui construindo ao longo da carreira sumiu, foi roubado."

Ele explica que agora começa do zero o trabalho, que antes já contava com mais de 20 mil seguidores. Para ele, as redes são "um bem necessário" e funcionam como uma forma de expor o trabalho e também ter um contato maior com o público, seja para críticas ou elogios.

Em seu perfil do Twitter, ele está sempre bem-humorado e brinca com os seguidores fazendo piadas com o próprio personagem. Breno explica que o humor está presente em sua vida e que isso também o guia em outras vertentes. "Sou palhaço de hospital, frequento há sete anos os hospitais das regiões mais pobres do Rio de Janeiro, fazendo palhaçaria. O riso sempre é uma resposta."