Selton Mello celebra 40 anos de carreira: 'Sou novo, mas sou rodado'

Selton Mello falou sobre marco na carreira como ator e também comentou o lançamento de seu livro, Eu Me Lembro, com homenagens aos pais

"É como um grande balanço de uma vida. Sou novo, mas eu sou rodado". É com essa frase que o ator Selton Mello (50) celebra o marco de seus 40 anos de carreira. Com uma vasta lista de trabalhos e boas memórias, o artista aproveitou o momento especial para lançar o livro Eu Me Lembro, que comemora sua trajetória e homenageia os pais.

"Me sinto como um filho salvando porta-retratos", definiu. Selton Mello escreveu o livro em primeira pessoa, e, na obra, trouxe resposta para uma série de perguntas feitas por um verdadeiro time de celebridades , que conta com nomes como Fernanda Montenegro (94), Lázaro Ramos (45) e Marjorie Estiano (41).

"Tenho 50 anos, 40 de carreira. Na verdade, o certo seria 43, mas quis arredondar, achei que ficava mais estético. Esse livro nasceu durante a pandemia, naquele momento trancado em casa. Foi aí que me dei conta desse tempo, me dei conta que era importante relembrar".

Leia também: Selton Mello e Matheus Nachtergaele surgem caracterizados para O Auto da Compadecida 2

No livro, ele homenageia o pai, Danton Mello (82), e também fala sobre o Alzheimer que sua mãe, Selva Mello, sofre há dez anos. Ele ainda explica que usou o livro como uma forma de preservar suas lembranças, com medo de também desenvolver o quadro.

"A costura principal de todo o livro foi o Alzheimer da minha mãe, que eu nunca tinha trazido a público. Então, é uma mãe perdendo a memória enquanto um filho recupera a memória de uma família, não só a minha. É sobre isso", resumiu o autor, na sessão de autógrafos.

"Meu pai é o cara mais importante que existe na minha vida. Não há nada mais importante do que ele e minha mãe. Os dois estão super-homenageados neste livro por tudo o que fizeram. Pai, obrigado", declarou. "Estou ememorando minha vida, eu fui também homenageando pessoas que me inspiraram e foram importantes em minha trajetória."

"Tudo o que eu passei foi bom, inclusive as coisas ruins. Tudo faz parte da minha história, tudo faz parte do meu crescimento. Estou muito realizado. É uma celebração de um período importante da minha vida e saber que o público tem interesse em saber o que eu penso, o que sonho em fazer, dá uma coisa boa no coração."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO ATOR SELTON MELLO: