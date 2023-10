Sabrina Sato revelou desejo de aumentar família com Duda Nagle: "Movida a sonhos"

Em 2019, Sabrina Sato foi destaque na CARAS e confessou desejo de dar um irmãozinho para a pequena Zoe, que estava com 1 ano

A apresentadora Sabrina Sato (42) é uma verdadeira mãezona e nunca negou o quanto é apaixonada pela maternidade. Em 2019, a artista foi capa da revista CARAS, a qual falou um pouco sobre o desejo de aumentar a família com Duda Nagle (40), que na época era seu marido.

Na ocasião, Sabrina celebrava o primeiro aniversário de Zoe, que havia acabado de completar 1 aninho. Em uma mega festa na capital paulista, ela deu tudo e mais um pouco para a pequenina, que estava mega feliz com o evento. “Escolhi um tema que representasse valores importantes que quero ensinar para minha filha. Os Ursinhos falam sobre união, amizade e amor ao próximo”, frisou a estrela.

Com o sorrisão no rosto, a mamãe não tinha dúvidas que, depois de tanto aprendizado e maturidade que adquiriu no último ano, ela precisava celebrar. “A sensação é que vivi mais esse ano do que todos os outros da minha vida. Fiquei com medos bobos, ao mesmo tempo que amadureci e me tornei uma mulher corajosa e forte”, disse a apresentadora.

Sabrina, que no último ano foi contratada para atuar nos canais da Rede Globo, disse que estava disposta a aumentar a família. Ela contou que ainda tinha o desejo de dar um irmãozinho para a pequena Zoe e realizar um sonho antigo.

Leia também: Adriane Galisteu abriu o coração após ser contratada pela Globo: "Nunca desisti"

“ Sou movida a sonhos e sonho em me casar com Duda e ter mais filhos, mas quero curtir esta fase da Zoe, afinal, as mudanças são diárias . Além disso, estou focada no trabalho, um desafio que promete ser como um filho”, disse ela, que atualmente comanda no GNT o programa Sobre Nós Dois, com Marcelo Adnet.

Infelizmente Duda e Sabrina não conseguiram concretizar o sonho, já que eles anunciaram o fim do relacionamento no início deste ano. Os dois estavam juntos desde 2016 e chegaram a enfrentar uma crise conjugal durante a pandemia.

Em homenagem aos 30 anos da CARAS Brasil, relembre reportagens como esta clicando aqui.