Adriane Galisteu abriu o coração após ser contratada pela Globo: "Nunca desisti"

Em 2018, Adriane Galisteu foi destaque na revista CARAS ao falar sobre contratação da TV Globo para atuar em novela das 19h

Atualmente desempenhando o papel de apresentadora de A Fazenda, na Record TV, Adriane Galisteu (50) é uma mulher repleta de talentos e experiências. Em 2018, ela celebrou mais uma conquista em sua vida ao ser contratada como atriz pela TV Globo. Na época, a loira deu uma entrevista à revista CARAS falando sobre o novo momento.

"São conquistas. As coisas não caem no colo. Nunca desisti, vou sempre acreditar. Tem de trabalhar feliz. Agradeço a Deus pela minha escolha", disse ela, que esteve no elenco da novela O Tempo Não Para.

Segundo a artista, o novo trabalho como atriz foi fruto de muito esforço e dedicação. Ela aproveitou para refletir sobre a importância de entender as oportunidades. "O ser humano deveria ter medo de ficar no mesmo lugar. Para que as coisas aconteçam, tem de se movimentar. É preciso procurar sair sempre da zona de conforto para conseguir novos resultados", declarou.

Na trama das 19 horas, Galisteu interpretou a estilista Zelda Larocque, uma estilista que armou planos contra a mocinha Marocas (Juliana Paiva). Com um arco vilanesco, ela chegou a roubar croquis desenhados pela protagonista e os usou como se fossem seus. No entanto, a armação não deu certo e logo ela é desmascarada e vai à falência.

"Vou me transformar em morena após 45 anos na mão de um cara que não conheço, que é o Anderson Couto. Ainda bem que sei que ele é muito bom. Fui me preparando para começar a me ver diferente na frente do espelho", contou.

Em outro momento do bate-papo, a mãe de Vittorio revelou que estava interessada em aumentar a família, mas por conta da idade, ir atrás de profissionais da área. "Vou só esperar mais um pouquinho, depois que terminar a novela, acredito que seja a hora. Mas vou precisar de uma ajudinha médica. Mas tudo bem, eles estão aqui para isso, não é?", revelou.

Vale destacar que O Tempo Não Para não foi a única novela que Galisteu participou. Nos anos 90, ela também estrelou a icônica Xica da Silva, da extinta Rede Manchete. A loira também atuou em filmes como filmes Se Eu Fosse Você 2 e Coisa de Mulher.

