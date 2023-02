Sabor espanhol seduz famosos na área VIP

Chef José Ferreira leva a culinária mediterrânea para a celebração

Se jogar na maratona de desfiles do carnaval carioca, na Marquês de Sapucaí, é sempre uma delícia, mas ganha aquele gostinho mais do que especial com detalhes que fazem toda a diferença. Para aguentar o ritmo intenso das apresentações ao longo de duas madrugadas, nada melhor do que fazer um lanchinho caprichado para repor as energias e recuperar o ritmo para mais samba.

Os famosos que aterrissaram no Camarote CARAS puderam saborear uma autêntica paella espanhola oferecida pela Larios, dona do gin meditarrâneo com origem na Espanha. Estrelas como Thaynara OG (30), Suzy Lopes (43), Theresa Fonseca (24), José de Abreu (76) e Mariana Sena (27) deixaram a dieta de lado e fizeram questão de provar a iguaria preparada pelo chef José Ferreira.

Tudo feito com frutos do mar frescos da Frescatto. Para acompanhar o prato sofisticado, um drinque à altura, preparado com o gin Larios, que fez com que todos os convidados mergulhassem numa viagem à Espanha sem sair do Rio. “Fico muito animada. CARAS faz parte da minha história!”, disse Thaynara. “Eu tinha parado com a badalação, mas os 30 anos de CARAS me fizeram voltar!”, confessou José de Abreu.