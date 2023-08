Renata Alves revela que já sofreu preconceito por ser nordestina: 'Nunca fingi ser o que não sou'

Apresentadora do 'Hoje Em Dia', Renata Alves relembra conselho precioso de Paulo Henrique Amorim nos corredores da Record TV

A apresentadora Renata Alves, que faz parte do time do programa Hoje Em Dia, da Record TV, abriu o coração em uma entrevista na Revista CARAS desta semana. Em um trecho da conversa, ela contou que já foi alvo de preconceito por ser nordestina, mas nunca deixou isso abalar o seu jeito de ser.

"Várias vezes, nas redes sociais e até no meio televisivo. Na Record, eles sempre valorizaram a minha identidade. Na verdade, o que nunca quis esconder se tornou a minha maior bandeira! Sou nordestina, sim, e tenho orgulho das minhas raízes. Nasci em família simples e tudo que conquistei foi por bênçãos de Deus e fruto do meu trabalho", afirmou ela.

Então, ela relembrou um conselho precioso que recebeu de Paulo Henrique Amorim nos corredores da Record TV no início da carreira. "Toda vez que encontrava o saudoso Paulo Henrique Amorim, nos corredores da emissora, ele falava: “Por favor, não perca o seu sotaque, a sua leveza e o seu jeito de sorrir. Essa é a sua identidade!”. Esse conselho levo comigo. Gostaria que o sotaque não fosse barreira, nem motivo de preconceito. Sou muito observadora e, até mesmo em telejornais do Nordeste, muitas vezes, repórteres e apresentadores tentam ‘camuflar’ o sotaque nordestino. Em muitas emissoras, existem fonoaudiólogos, justamente, para minimizar o sotaque, infelizmente. Dá para entender o quanto sou feliz e realizada em chegar a um lugar no qual meu jeito de falar foi valorizado?", afirmou.

Por fim, ela garantiu que mantém a sua personalidade e o seu jeito de ser mesmo depois da fama. "Imagine você começar em um emprego novo em que todos os seus colegas são milionários, e o que você só quer mesmo no momento é sair do aluguel? Assim é começar a trabalhar na televisão (risos). Mas sempre fui pé no chão, nunca fingi ser o que não sou. Até porque ser natural é a mais difícil das poses", declarou. Leia a entrevista completa com Renata Alves aqui.

Cacau Protásio também já foi alvo de preconceito

A atriz Cacau Protásio contou que já sofreu racismo no trabalho, inclusive de pessoas que eram próximas e ela e que ela considerava amiga. Ao Splash, da Uol, ela contou que as situação não foram discretas e que até a equipe de trabalho perceberam a violência.

"Sofro até hoje, até de pessoas de quem não esperava, que se dizem minhas amigas. Às vezes é nítido, a ponto de a equipe inteira notar. É triste de ver. Sempre digo: 'o preconceito não é meu, é do outro'. Graças a Deus, passei [por isso], segui e cheguei aonde cheguei. Ainda sofro muito, mas estou indo em frente", contou a atriz que vive Shirley em 'Família Paraíso' do canal Multishow.

"Tem pessoas que trabalham à minha volta e falam assim: 'Cacau, por que fulano está fazendo isso com você?' 'Eu respondo: 'amor, o problema é dele! Eu vou continuar fazendo [meu trabalho]'", disse ela, falando sobre como lida com os casos.