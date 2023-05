Cacau Protásio conta que já sofreu racismo escancarado em seu trabalho

Atriz Cacau Protásio revelou preconceito nos bastidores da televisão e disse como lida com os casos

A atriz Cacau Protásio contou que já sofreu racismo no trabalho, inclusive de pessoas que eram próximas e ela e que ela considerava amiga.

Ao Splash, da Uol, ela contou que as situação não foram discretas e que até a equipe de trabalho perceberam a violência.

"Sofro até hoje, até de pessoas de quem não esperava, que se dizem minhas amigas. Às vezes é nítido, a ponto de a equipe inteira notar. É triste de ver. Sempre digo: 'o preconceito não é meu, é do outro'. Graças a Deus, passei [por isso], segui e cheguei aonde cheguei. Ainda sofro muito, mas estou indo em frente", contou a atriz que vive Shirley em 'Família Paraíso' do canal Multishow.

"Tem pessoas que trabalham à minha volta e falam assim: 'Cacau, por que fulano está fazendo isso com você?' 'Eu respondo: 'amor, o problema é dele! Eu vou continuar fazendo [meu trabalho]'", disse ela, falando sobre como lida com os casos.

Outro desabafo

Em janeiro deste ano, Cacau já havia desabafado sobre o preconceito e a baixa auto-estima que ele causa."Por muitos anos, várias pessoas, queriam me fazer acreditar que eu era feia, que eu não seria capaz, que eu não chegaria em lugar nenhum. Depois, que eu consegui me firmar como atriz, viver da minha profissão ainda existe gente no meu caminho que fez e faz de tudo para me colocar para baixo, para acabar com minha autoestima, falando coisas bobas, tentando me humilhar", começou Cacau.

"Um exemplo (que pode ser bobo ou não) é quando eu compro algo de marca. Quando eu uso, tem pessoas que faz questão de falar para mim e para outras pessoas em volta que o que eu uso é falso. Antes, isso me abalava, me deixava triste, mas hoje, eu não ligo mais. Eu faço uma marca mais uma marca não me faz. Tenho cuidado muito de mim, da minha saúde mental. Hoje, eu posso dizer que eu consegui sem dever favor para ninguém", continuou ela.