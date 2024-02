Rayssa Bratillieri descarta ser seduzida pela fama: 'Necessidade de engajar mata a criatividade'

Rayssa Bratillieri está focada nas gravações da novela Elas por Elas, da Globo, mas planeja viver fora do Brasil e investir na carreira internacional

Em seu terceiro trabalho na TV Globo, Rayssa Bratillieri (26) se destaca como a Ísis, da novela Elas por Elas. No último ano, a paranaense ainda deu seu primeiro passo rumo à carreira internacional ao estrelar o filme The Modelizer. Apesar dos feitos, ela ainda não sente que se consolidou. “Acredito que nunca terei a sensação de que a minha carreira deu certo ou pelo menos falta muito ainda na minha percepção (risos). Posso acertar nesse personagem e errar a mão no próximo”, reflete a artista, que sempre terá medo do trabalho seguinte e da recepção que terá. “Ainda não sou a atriz que quero ser, mas estou trabalhando todos os dias pra isso. Minhas referências são altas e meus objetivos também”, diz.

Para se especializar na área, aos 17 anos ela abdicou do conforto da casa dos pais em Apucarana para morar no Rio de Janeiro. “Foi um choque ir descobrindo o mundo sozinha. Cresci uns cinco anos em um. Mas não mudaria nada da minha história”, garante. Quando as coisas começaram a dar certo, a atriz não se deixou seduzir pela fama. “A gente nunca sabe como vai reagir com poder, fama e dinheiro, mas toda mudança é inevitável. Porém, acredito que dê pra escolher como essas realidades vão transformar você. Mesmo com a fama e a visibilidade do meu trabalho, gosto de reforçar minha memória de que, no fundo, a vida não é sobre isso, e sim sobre as pessoas que a gente tocou, as amizades que a gente fez e nossa conexão com algo maior”, acredita.

Discreta, Rayssa não se expõe muito nas redes sociais. “Sempre fui de viver mais e mostrar menos. Tem momentos que a vida realmente está tão gostosa que acabo me esquecendo de postar. Além disso, tem coisas que, creio, precisam ser só minhas e de quem está presencialmente comigo. Mas sei que meus fãs gostam de acompanhar os meus dias e tenho me esforçado pra estar próxima deles”, diz. Apesar de amar o carinho que recebe, o interesse por sua vida particular não é uma coisa que a agrade tanto.

“A rede social tem uma função diferente na vida de um influencer e na de um ator. Todo mundo precisa se inspirar em alguém e minhas inspirações de atrizes nem Instagram têm. Mas hoje em dia tudo gira em torno das redes, minha geração amadureceu com ela e tenho mais parcimônia e paciência, não me privando de postar o que quero nem me obrigando a estar lá”, explica a atriz.

Ela ainda reflete: “O meu questionamento é exatamente sobre os conteúdos que mais engajam naquele lugar. Na minha opinião, fotos e conteúdos de maior qualidade e tempo, com legendas grandes e significativas normalmente somem na nossa timeline. Trabalhos também são esquecidos, já que o corpo ou o namoro é mais vendável. Isso vai se tornando perigoso com o passar do tempo, pois cada vez mais a gente só quer chamar atenção e qualquer coisa vale pra isso. Meu medo é perdermos o critério do belo, da arte, do que transforma o mundo para qualquer frase de efeito e para os números. A necessidade de engajamento mata a criatividade e em algum momento veremos o quão problemático será isso”, analisa.

Ativista da causa animal no folhetim global, na vida, a atriz compartilha sobre sustentabilidade e feminismo com seus seguidores. “São causas que me acompanham há cinco anos. Leio muito sobre, pesquiso e isso mudou a forma como me alimento, como me visto e como enxergo o mundo. A Ísis é um presente, a causa animal já me interessava, mas hoje me sensibiliza. Causas não são racionais, elas tocam em algum lugar inexplicável dentro da gente e mudam tudo internamente”, afirma.

FOTO: ANTHONY GARCIA