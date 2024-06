Raro carro usado por Xuxa em capa de CARAS em 1996 vai a leilão

O automóvel que Xuxa usou na capa foi presente de aniversário de 33 anos dado por Marlene Mattos e agora pode ser comprado; saiba mais!

Que Xuxa é a rainha das capas de CARAS, isso já sabemos, graças ao elevado número de vezes que a Rainha dos Baixinhos foi a estrela de nossas publicações impressas! Mas uma delas chama atenção por um detalhe curioso: um carro — que agora pode ser comprado!

A edição 126 da revista, de 1996, exibe a cantora e apresentadora com um belo vestido vermelho e um lenço da mesma cor envolto em seus cabelos. Xuxa estava conduzindo um carro conversível, eternizado na edição que comemorava seu aniversário . Na edição, foram exibidas algumas fotos de sua festa de 33 anos e o automóvel da capa foi um presente de aniversário.

Na chamada, um detalhe chama a atenção ao enfatizar um pedido especial da apresentadora: "Ganhou tudo, menos o que mais queria: um filho". O fato só se concretizaria dois anos depois, em 1998, com a chegada de Sasha Meneghel. Contudo, o valioso carro, que passou pelas mãos da artista no registro histórico, está disponível para arremate, 28 anos depois do clique!

O VEÍCULO DA CAPA

Quem quiser adquirir o conversível que pertenceu à loira mais famosa do Brasil deve consultar o escritório de arte Magalhães Gouvêa, que irá realizar um leilão em São Paulo no próximo dia 8 de junho, em que um dos itens é o carro em questão. Os lances também podem ser dados pela internet, através do portal LeilõesBr, procurando pelo leilão de nº 43195.

O Audi 80 Cabriolet da Xuxa ostenta um motor V6 de 2,8 litros que gera 174 cavalos de potência e 25 kgfm de torque, proporcionando uma experiência de direção potente e suave. Com pouco mais de 64 mil quilômetros rodados, o carro está em excelente estado de conservação, preservando sua originalidade e charme atemporal.

Foto: Reprodução/Magalhães Gouvêa Escritório de Arte

De acordo com a descrição do anúncio de venda, quem deu o automóvel para a Rainha dos Baixinhos foi sua antiga empresária, Marlene Mattos. A combinação de sua raridade, história e estado impecável eleva o Audi 80 Cabriolet da Xuxa a um status único, tornando-o um verdadeiro tesouro para colecionadores de carros clássicos e fãs da apresentadora.

O lance inicial do conversível é alto: 80 mil reais, o que indica que o valor do arremate poderá muito maior. Para mais informações sobre o veículo, leilão e formas de pagamento, basta acessar o site oficial do escritório de arte clicando aqui.