Qual é o cheiro do Jonatas de Terra e Paixão? Ator revela o perfume do personagem

Paulo Lessa conta que escolhe um perfume para cada personagem e revela qual é o cheiro do Jonatas em Terra e Paixão

O ator Paulo Lessa, que interpreta o Jonatas na novela Terra e Paixão, da Globo, revelou que é apaixonado por aromas. Inclusive, o artista escolhe perfumes diferentes para cada momento de sua vida pessoal e profissional. Tanto que ele tem um perfume para representar seus personagens e contou qual é o cheiro do seu atual personagem na TV.

Em entrevista na Revista CARAS desta semana, o artista contou que escolheu a fragrância Polo Blue Gold Blend, da grife Ralph Lauren, para usar nas gravações como o Jonatas de Terra e Paixão. Ao justificar o detalhe na composição dos seus personagens, ele disse: “Uma experiência que me traz uma sensação diferente e melhor sobre meu personagem”.

Para quem quer seguir o ator, o perfume escolhido por ele da grife Ralph Lauren é vendido por cerca de R$ 649 reais no Brasil.

Ainda na entrevista, Paulo Lessa contou sobre a rotina agitada e a fama. “Equilibrar a vida pessoal e profissional, gravando uma novela das 9, tem sido um dos meus maiores desafios. Este é o momento de maior notoriedade da minha carreira, o momento no qual minha imagem chegou ao maior número de pessoas, mas tento lidar com a maior naturalidade possível. Penso que isso desmistifica um pouco a imagem inatingível do artista. Eu continuo com minha vida normal, frequentando os mesmos lugares... sou humano”, declarou. Confira a entrevista completa aqui.

O amor na vida de Paulo Lessa

Recentemente, Paulo Lessa e a esposa, Cindy, conversaram com a revista CARAS e falaram sobre a parceria deles.“A Cindy tem sido fundamental nesse processo, é um suporte que eu tenho, porque sei que volto para casa e está tudo em paz. Eu sei que tem uma pessoa ali que me joga para cima. Às vezes, chego meio cansado, desanimado. Eu sou muito exigente, às vezes não gosto da sequência que gravei, chego chateado e a Cindy é a primeira pessoa a me jogar pra cima”, contou ele.

Por sua vez, ela contou que ser mulher de galã não é tarefa fácil. “Lembro que um dia vi uma cena e falei: ‘não vou ver mais essa novela’ (risos)”, recordou Cindy, que procura levar o ciúme de forma saudável. “Tem que entender que é a profissão dele. Ele lutou tanto para estar nesse papel, eu tenho que ver, apoiar. Então, se está passando uma cena que me faz sentir incomodada, eu disfarço, brinco com a Jade, não olho para a televisão (risos), mas tenho que apoiar”, afirmou.