Personalidades se rendem ao ritmo da avenida do samba

No segundo dia do apoteótico evento, point da publicação recebe foliões de primeira linha

O ritmo e a alegria não tiraram folga do Camarote CARAS na Marquês de Sapucaí, no Rio. No segundo dia de desfiles das escolas de samba, personalidades como o cantor Martinho da Vila (85), com sua Cléo Ferreira (49), e os atores Lucy Alves (36) e Samuel de Assis (40) acompanharam todos os detalhes do evento direto do espaço vip. “Estou em um momento muito especial da minha vida, vivendo minha protagonista. Não teria lugar melhor para celebrar isso do que a avenida!”, destacou Lucy, estrela da trama global das 9, Travessia.

A folia também foi palco de celebração para Samuel, protagonista de Vai na Fé, global das 7. “Eu não esperava que ia ter tanto reconhecimento da galera, me parando para falar da novela e do trabalho. Estou emocionado ”, exaltou o ator. De volta à folia carioca, a musa Adriane Galisteu (49) desfilou pela Portela e, após cruzar a passarela do samba, deu um rasante no Camarote CARAS com o amado, Alexandre Iodice (52), e o filho, Vittorio (12). A estrela, que tem uma longa relação com a revista, fez questão de saudar a publicação pelos seus 30 anos. “O que eu posso dizer? Sou completamente apaixonada pela CARAS!”, disparou a loira. “Voltar no centenário da Portela é especial porque eu desfilei em um carnaval que ganhei pela escola grávida do Vittorio. E, hoje, ele está aqui com 12 anos. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Portela faz parte da minha história. Vim de águia da Portela, as garras estão aqui, o bico está aqui. Vamos com tudo”, emendou Adriane, sobre a fantasia.

Foliões de carteirinha, Isabella Santoni (27) e o namorado, Caio Vaz (29), David Brazil (53), Titina Medeiros (45), Clarissa Pinheiro (40) e Bruno Dubeux (42) também conferiram a noite em grande estilo. “Minhas memórias de carnaval são de Pernambuco. Eu saía vestido de La Ursa e ia de casa em casa pedindo dinheiro!”, recordou Bruno, de Mar do Sertão.

FOTOS: GEORGE MAGARAIA, MARI QUINTÃO E SELMY YASSUDA