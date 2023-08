Personalidades focam no bem-estar

Convidados de CARAS vivem experiências sensoriais únicas

Nada melhor do que renovar as energias e ainda ter a chance de relaxar em meio às montanhas e à natureza. Durante a temporada de CARAS Inverno, os convidados desfrutaram de experiências incríveis no SPA do Hotel Ort, em Campos do Jordão. “Eu amei e pretendo voltar aqui cinco vezes ao ano com a minha família e amigos”, disse a digital influencer e apresentadora Patrícia Ramos (23), que recebeu os cuidados especiais da fisioterapeuta Paula Martelleto. “Por meio da massagem, buscamos promover uma reconexão com o sexto sentido e a liberação de pontos de tensão. Além disso, também fazemos um lava pés com pastilhas efervescentes produzidas por nós mesmos, aqui no hotel”, explicou a especialista.

O par formado pelos influencers Alex Mapeli (24) e Flávia Charallo (25) também aproveitou cada segundo na chamada Suíça Brasileira. Entre os inúmeros momentos a dois, eles curtiram a massagem em casal do SPA, com uma técnica inovadora desenvolvida por Paula. “Que honra participar da temporada de inverno da CARAS Brasil. Amo e acompanho a revista desde que sou criança. Presenciar o evento é, realmente, muito gratificante”, afirmou Flávia, após curtir seu momento relax.

Patrícia recebe massagem exclusiva. - Foto: Paulo Santos