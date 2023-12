Paula Burlamaqui revela motivo para não ter filhos: ‘Passou'

Em entrevista na Revista CARAS, a atriz Paula Burlamaqui reflete sobre a passagem do tempo e responde sobre não ter filhos

A atriz Paula Burlamaqui concedeu uma entrevista para a Revista CARASe falou sobre detalhes de sua vida pessoal. Entre os assuntos abordados, ela contou sobre não ter filhos e revelou o motivo para não ter construído uma família.

“Fiquei muito tempo com uma pessoa e não engravidei. Depois, acho que não tive parceiros com os quais eu idealizasse construir uma família. E aí o tempo passou! Mas tenho meus dois cachorros e quatro gatos e não me sinto só. Quem tem animal tem um amor”, disse ela.

Além disso, a artista contou que está namorando atualmente. “Estou namorado e é bem recente, tem uns cinco meses”, disse ela, que ainda contou o que busca em um relacionamento. “Eu busco o companheirismo, uma pessoa calma, um cara inteligente, gentil, porque a parte boa de não esta sozinha é justamente ter uma companhia para ir ao teatro, sair para jantar, ir à casa dos amigos. Hoje, não ligo tanto para essa coisa de aparência”, afirmou.

Por fim, ela refletiu sobre o passar dos anos e o amadurecimento. “Envelhecer é uma controvérsia! Ao mesmo tempo que acho horroroso e não nego isso, fiquei mais calma, segura, já não tenho mais a ansiedade da juventude. Ainda assim, sinto muito esse processo, porque você perde o viço da pele, já não tem tanta energia para fazer as coisas, é uma batalha!”, disse ela. E completou sobre como se sente hoje em dia. “Eu me sinto mais empoderada e me acho muito mais interessante em todos os sentidos, eu só queria ter um pouco mais de colágeno!”, comentou.

Paula Burlamaqui relembra trabalho no Fantástico

A atriz Paula Burlamaqui participou do programa Fantástico, da TV Globo, e recordou o título de Garota Fantástico há 36 anos, quando tinha apenas 20 anos. A artista exibia sua beleza nas telinhas no concurso Garota do Fantástico em fevereiro de 1987. Após vencer a competição, a carreira deslanchou. "Mudou a minha vida! Depois que ganhei fui fazer um comercial com o Nelson Piquet, na Itália, fui contratada por uma marca de hidratantes, já fazia teatro e fui chamada para fazer minha primeira novela, O Sexo dos Anjos. Foi incrível para mim, maravilhoso", disse ao Gshow.

Paula ainda comentou sobre o corpo natural que fazia sucesso e os cuidados que tem hoje. "O corpo era natural. A gente não passava nem protetor na praia, eram outros tempos. Eu sou bem exigente com meu corpo, malho, me alimento bem, tomo vitaminas, faço procedimentos. As pessoas lembram, algumas, mas me reconhecem mais das novelas".

"Hoje me acho mais madura, mais serena, mais tranquila. A maturidade vem para isso, para te dar mais uma paz", disse ainda.