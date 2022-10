O amor sem limites de Schynaider Moura e João Guilherme Silva

O apresentador João Guilherme Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura provam que a diferença de 16 anos de idade, assim como o preconceito, não abalam a relação deles

Por Tamara Gaspar Publicado em 14/10/2022, às 08h16

Com 21 anos de carreira, ela é uma das modelos brasileiras mais bem-sucedidas na cena fashion mundial, mãe de três meninas e, há dois anos, deixou a Big Apple, onde morou por 12 anos, para voltar a viver em São Paulo. Ele é filho de um dos maiores apresentadores do País — Fausto Silva (72) — e tem mostrado seu talento e maturidade diante das telinhas desde que começou a dividir o palco com o pai, na Band. As trajetórias singulares e a diferença de idade — de 16 anos — não impediu o destino de tornar Schynaider Moura (34) e João Guilherme Silva (18) protagonistas da mesma história.

“Tenho consciência de que ele é mais novo, mas, na maioria das vezes, esqueço. João tem atitudes de um homem maduro, o que faz a diferença de idade passar despercebida no nosso relacionamento. Há uma troca genuína que é difícil explicar. O mais importante é o respeito mútuo, admiração, companheirismo... é apreciar e querer o bem, motivar, estar ali em todos os momentos. É coletar memórias, aprender e viver momentos especiais juntos — não é sobre idade!”, analisa a top, cuja opinião é compartilhada pelo amado. “Para mim, a diferença não existe. É algo natural e até brinco que sou o mais velho da relação!”, emenda João, em tour com a eleita por Mykonos, na Grécia, e Ibiza, na Espanha.

Juntos desde o início do ano, eles se conheceram no final de 2021 e, por coincidência do destino e alegria de João, descobriram que passariam o réveillon no mesmo lugar, em St. Barth. “Desde a primeira vez que eu a vi ela me chamou atenção. Quem é essa mulher linda? Eu tomei a iniciativa”, revela ele. “Era o meu primeiro réveillon sozinha e sem minhas filhas depois de 14 anos. João chegou com todo o seu charme e superdecidido logo nos primeiros encontros que tivemos nessa viagem”, completa ela.

Desde então, o amor da dupla se fortalece dia após dia. “Com nosso relacionamento, aprendi que a vida é só uma. Vivi a dúvida de encarar a felicidade ou fugir dela, aceitar amar e ser amada de uma forma fora do convencional e, com isso, aprendi a ser eu mesma, viver a minha verdade e não me importar com a opinião dos outros. Aprendo todos os dias o que é viver um relacionamento com conexão, respeito, dedicação, compreensão e carinho”, diz Schynaider, mãe de Anne Marie (13), Elle Marie (9) e Gioe Marie (7), de uma união anterior.

– Quais características mais admiram um no outro?

Schynaider – João tem um carisma gigante! É educado, inteligente e mantém uma conversa durante horas, sobre qualquer assunto. Ele é leve, engraçado, autêntico e tem o sorriso mais lindo e sincero do mundo!

João – A facilidade que ela tem de se adaptar em ambientes e com pessoas diferentes. Além disso, ela é muito dedicada como mãe, profissional, namorada, amiga e sempre tem tempo para todo mundo. O dia dela tem 50 horas e ela faz tudo com carinho e amor!

– Quem é mais romântico?

Schynaider – O João! Ele acha que sou eu, mas ele tem um ar de romantismo inserido na educação e na personalidade dele.

– Houve críticas por conta da diferença de idade de vocês?

João – Não fui criticado. Meus amigos, familiares, todos aprovaram! E o resto não fui atrás, não fiquei lendo, se você vai atrás de coisas negativas, você acha. O que importa é estarmos felizes.

– E relação do João com suas filhas, como é?

Schynaider – É ótima! As meninas o adoram. Como já falei, ele tem uma energia superleve e sincera, cativa todos ao redor e, com as três também foi assim, algo muito especial.

– Tem vontade de ser pai?

João – Eu tenho, sim. Não sei quando, mas acho que todos deveriam ter essa oportunidade. Como filho, tive uma criação maravilhosa e espero ser tão bom pai quanto o meu é comigo.

– Fazem planos a dois?

Schynaider – Gosto de viver um dia após o outro e temos muita cumplicidade. Existe uma paz que tenho vontade que dure para sempre, mas em qualquer relacionamento tudo pode mudar de um dia para outro, o único momento que podemos controlar é o presente.

– Ela trabalha com a imagem. Há espaço para o ciúme?

João – De forma alguma. Isso é parte da profissão. De certa forma, eu também trabalho com a imagem e fica mais fácil entender e respeitar.

– Por falar em trabalho, como tem sido a experiência na TV?

João – A melhor da vida! Aprender tanto em pouco tempo, em um programa diário, com uma equipe de ponta e com um cara que admiro, não só por ser meu pai, mas profissionalmente ele é uma referência, tem sido ótimo.

– Existem comparações e cobranças por ser filho do Faustão?

João – Existe, mas para mim, o privilégio de tê-lo em casa e no trabalho é maior do que qualquer tipo de cobrança ou comparação.

– São mais de 20 anos de carreira na moda. Se cobra muito?

Schynaider – Quando eu era mais nova, sim. Os padrões de beleza eram mais rígidos e qualquer centímetro a mais ou a menos fazia você perder um trabalho que poderia mudar sua história. Hoje, a moda se renovou e os padrões não existem mais — ou são mascarados. A internet trouxe essa mudança, o que particularmente eu amo! Não me cobro muito como antes. Eu me aceito como eu sou, ninguém é perfeito e essa busca por perfeição não deve existir.

– É encanada com a idade?

Schynaider – Beleza vem de dentro e confiança e maturidade fazem a diferença. Idade é apenas um número e a beleza existe em todas as fases da vida.