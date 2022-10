Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach fazem planos para o casamento

Noivos e cada vez mais apaixonados, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach curtem Campos do Jordão

Revista CARAS Publicado em 03/10/2022, às 09h20

Das telas da TV para a vida re­al. Assim aconteceu o amor de Mari Gonzalez (28) e Jonas Sulzbach (36). Juntos desde 2015, a paixão começou ainda em 2012, quando o modelo e influencer participou do Big Brother Brasil. “Eu assistia ao Jota na TV e o admirava. Hoje, ele é meu noivo. Por isso eu digo: nunca desista dos seus sonhos”, entrega Mari, aos risos. Em 2020, ela também participou do reality global, integrando o grupo Camarote, numa época em que os dois já estavam namorando e até morando juntos.

No início deste ano, o par oficializou o noivado. “Ela é a mulher da minha vida”, declara Jo­nas. Cada vez mais apaixonados, eles protagonizaram cenas românticas e falaram sobre os planos para o casamento durante a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Cam­pos do Jordão. “Superou todas as nossas expectativas. Amamos participar do evento”, elogiou a modelo, a bordo de looks para lá de elegantes. “Tenho trabalhado essa parte mais visual mesmo, tanto a minha quanto a do Jota. Temos feito muitas coisas por meio das nossas redes sociais”, explica ela.

Apesar de já terem uma rotina a dois, eles não abrem mão de realizar uma celebração na presença de familiares e amigos. Ao que tudo indica, o casamento será realizado no segundo semestre de 2023. “Ainda não temos data certa, estamos decidindo todos os detalhes, mas pensamos em casar na praia”, adianta Mari. “Por enquanto, estamos focados em construir nossa casa e em nossa vida profissional, então temos cuidado dos detalhes do casamento aos poucos”, emenda Jonas. E, no momento, o par descarta os planos de aumentar a família. “Quero ser mãe, mas ainda não me sinto preparada. Ainda tem muita coisa acontecendo e queremos curtir cada fase como deve ser”, diz ela.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper