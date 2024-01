Lexa vive fase de amor-próprio: 'Todo mundo merece ser feliz'

Em entrevista exclusiva à Revista Caras, a cantora Lexa fala de carreira e reencontro consigo mesma

Borboletas representam alegria, liberdade, criatividade e mudança, tudo o que Lexa (28) tem vivido nos últimos tempos. E é por isso que a cantora surge como uma borboleta na capa do EP Essa Fada, seu lançamento mais recente. Após um ano conturbado, com o término da união com o cantor MC Guimê (31) e o início do namoro com o ator Ricardo Vianna (31), ela nunca teve a vida pessoal tão exposta. Em um papo exclusivo com CARAS, no Espaço Myha, no Rio, a artista, que já está nos preparativos para o carnaval — ela é rainha da bateria da Unidos da Tijuca e comanda o Bloco da Lexa, no Rio e São Paulo —, comenta tudo o que passou, avisa que só quer ser feliz e adianta que vem uma nova Lexa por aí!

Por muito tempo não me coloquei em primeiro lugar e agora procuro me colocar.

— Durante as fotos você disse que está numa fase borboleta. Como explica isso?

– O meu EP tem essa ideia e a borboleta se renova, muda, brilha, é linda, voa. A borboleta também tem o formato da minha doença. Eu tenho tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo, e o formato da tireoide é parecido. Eu comecei a entender que nesse último ano eu fui uma borboleta, passei por muita coisa e descobri uma doença que ‘linkei’ com o formato, então, me apeguei na simbologia da borboleta e em tudo o que ela representa.

Eu quero viver tudo isso agora e eu tenho esse direito sim.

– Essa é uma nova Lexa?

– Acho que estou mais madura, estou olhando mais para mim. Por muito tempo, não me coloquei em primeiro lugar e, agora, procuro me colocar. Estou uma Lexa capaz de compreender que, se tiver que dar certo, dará. E não é para provar nada para ninguém, é para provar para mim, o quanto eu sou maravilhosa, incrível, o quanto eu mereço respeitar meus limites como ser humano, como mulher, como artista. Porque a gente, como artista, sofre muita pressão. O tempo inteiro tem julgamentos da internet, sobretudo a mulher, que é colocada na parede quanto à beleza, ao corpo, às expectativas... e é muito louco tudo isso.

– Você nunca foi uma artista polêmica, mas no último ano sua vida pessoal foi muito exposta. Como lidou com isso?

– Sempre fui discreta. Na verdade, quando comecei o meu antigo relacionamento, fui criticada, porque as pessoas achavam que eu estava ali por conta de dinheiro, de marketing, mas aí se passou quase uma década e acho que nada se sustenta de marketing, as pessoas perceberam que não foi por isso. Mas como fui criticada, recuei, fiquei com medo e parei de mostrar a minha vida. Só que eu tinha 19, 20 anos. Hoje, tenho 28 anos e me sinto um pouco mais preparada para lidar com as coisas. Eu acho que a gente tem que se permitir viver o que quer viver, se não quero mostrar, está tudo bem. Se quero mostrar, está tudo bem também. Hoje, estou até postando mais coisas, estou nesse sentimento de quero mostrar, são fases.

O dia que eu deixar de acreditar no amor, deixo de acreditar no ser humano.

– Algumas pessoas falaram que você virou a página rápido e você até fez um desabafo sobre isso...

– O povo quer que eu chore (risos)? Não quero chorar, já deu o assunto, já deu tudo, já foi, página virada. Acho que todo mundo na vida tem os momentos que viveu, deu certo, acabou e é isso. A vida é feita de ciclos, de pessoas, de entradas e saídas e eu só desejo amor e paz para todo mundo. E que bom que estou feliz, porque eu já passei por tanta coisa que, agora, quero só é ser feliz mesmo.

– Você até falou que não vê esse tipo de cobrança com um homem que supera rápido um relacionamento...

– Se a pessoa está solteira ela tem o livre arbítrio de fazer o que quiser da vida dela. Então, se eu quero seguir a minha vida... ‘Ah a Lexa se arranjou em dois meses’. Cara, que bom, então é porque era para acontecer. Se não, talvez eu ficasse dois meses solteira ou um ano, não sei, eu só estou seguindo o meu coração. E foi como eu falei, se não der certo também, é isso, muito obrigada. Óbvio que a gente torce para dar certo, mas a vida é feita disso, de viver um dia após o outro. Estou tentando não me cobrar, estou vivendo um dia após o outro, vivendo o presente. Voltei para a terapia, que é importante e é isso, se amar, sabe? Às vezes, a gente esquece. Estou focada no meu trabalho, estou beijando na boca, está sendo ótimo (risos). Todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece viver o que quer viver. Eu quero viver isso agora e tenho esse direito.

Eu aprendi muitas coisas e, hoje, me sinto mais preparada para viver o novo.

– Como você e Ricardo se conheceram?

– Nos conhecemos em Fernando de Noronha e foi muito legal, porque a gente ficou e não se desgrudou, não parou de se falar. Ele mora há 15 minutos da casa da minha mãe, uma grande coincidência! Estamos vivendo de uma maneira leve, sem muita pressão. Estou amando!

– Essas mudanças se estendem para a carreira também?

– Eu tenho muita versatilidade, de vez em quando faço um lançamento diferente, porque gosto, acho que dá uma diferenciada no trabalho. Mas a minha maior audiência vem do funk, então, sempre vou fazer. Eu vim do funk, consegui fazer minhas músicas serem reconhecidas por meio do funk, mas obviamente que canto outros estilos. Acho que a galera vai ver uma Lexa muito diferente este ano, eu fiz um projeto gigante, que está guardado a sete chaves e é realmente uma nova fase para mim.

Voltei a treinar, estou cuidando de mim. Tento não me cobrar.

