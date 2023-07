Julio Rocha e Karoline Klein apresentam a filha caçula, Sarah

Ao lado de Eduardo e José, Julio Rocha e Karoline narram rotina de amor e sorrisos com a chegada da filha caçula

O mundo do ator Julio Rocha (43) e da mulher, Karoline Klein (34), ganhou mais cores e, agora, os carrinhos dividem espaço com as bonecas. O motivo? A chegada da fofaSarah (2 meses). “Estou tão feliz que minha risada está competindo com o sol para ver quem brilha mais! Simplesmente o momento mais feliz da minha vida”, define o artista, que vive intensamente o seu melhor papel. “Ser pai é assumir a maior responsabilidade e a mais nobre missão da vida: moldar o futuro por meio do amor e do exemplo, é plantar sementes de amor, sabedoria e coragem, e ter a alegria de ver essas sementes florescerem ao longo dos anos”, afirma ele, já pai de José (4) e Eduardo (3).

Diferentemente das gestações anteriores, Sarah foi planejada pelo casal, que sempre sonhou em ter uma menina. “Desde o dia e a hora para fazê-la, a posição, até simpatias e técnicas. Mas, no fim, a gente sabe que quem a mandou foi Deus, ele sabe de tudo e veio do jeito que sempre sonhamos”, vibra o paulistano, que ainda não sentiu diferença entre ser pai de menino ou menina. “Mas estou me preparando! Entrei em um curso de penteados, estou seguindo mais blogueiras de moda e maquiagem, estou vendo todos os filmes da Barbie. O meu favorito até agora é Barbie em A Princesa e a Plebeia”, diverte-se.

O primeiro mês ao lado da caçula foi mais calmo do que eles esperavam. “Estamos em pânico!”, brinca Julio, que torceu para a herdeira não ser tranquila, porque se ela fosse, com certeza, eles iriam querer ter mais filhos. E para o azar, ou sorte, dos papais, Sarah é um doce. “Ela veio calmíssima. A gente vai de um extremo ao outro: de momentos adoráveis de fofura para momentos em que a gente se pergunta se um café com bateria extra está disponível. É uma montanha-russa de emoções, o choro é a trilha sonora e as fraldas sujas são o frio na barriga. Os sorrisos banguelas compensam todo o cansaço!”, garante o artista, que acredita que a menina veio ao mundo para equilibrar os irmãos, que são levados. “Ela vem se adaptando à rotina com dois furacões. É a nossa rainha da improvisação, não dorme por vários motivos em diferentes dias, a rotina é doideira, mas ela é uma artista boêmia, gosta da noite”, brinca.

Os olhinhos claros evidenciam que Sarah tem os traços físicos mais parecidos com os da mãe. “Para mim, ela é a Karol, porque eu acho ela linda, não tem como eu me comparar a tamanha delicadeza. De mim, só puxou o nariz, o resto é da Karol, graças a Deus!”, fala o ator. Sem crises de ciúme, José e Eduardo estão encantados com a irmã. “É uma disputa para quem quer ficar mais com ela no colo, trocar mais fralda, dar banho, eles querem ficar mais com ela do que comigo”, diz Julio, que compartilha a rotina da família com seus mais de 3 milhões de seguidores.

Conciliar trabalho com a rotina de três crianças não é fácil, mas Karol e Julio se completam. “Uso o trabalho para ajudar na rotina com as crianças. Como sou ator, tenho uma certa habilidade de improviso e é assim que a gente vai lidando no dia a dia. Não temos babá, então a rotina com compromissos é uma loucura, do jeito que a gente ama! A Karol já está craque em fazer tudo com uma mão só, enquanto eu estou praticando malabarismo para compensar o polvo que é a mãe”, explica.

O casal não fechou a “fábrica”, mas, por enquanto, não pensa em aumentar a família. “Um dos homens que eu mais admiro no mundo, se tornou pai com 83 anos, o Al Pacino. Isso, para mim foi uma inspiração. Então, nunca diga nunca. Só Deus sabe o que vem para nós por aí! Mas, no momento estamos focados em cuidar dos três”, avisa ele, longe das telinhas desde 2018, quando atuou na série global Ilha de Ferro.

FOTOS: ADRIANA BRESCIANI