José Loreto confessa sobre relacionamentos e maturidade: 'Estou mais pacato na vida amorosa'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator José Loreto dá mais detalhes sobre sua vida amorosa e avalia chegada da maturidade

Com uma trajetória de sucesso no audiovisual, José Loreto celebra a chegada dos seus 40 anos. Em entrevista à Revista CARAS, o ator abre o coração e confessa sobre seus relacionamentos e maturidade: "Estou mais pacato na vida amorosa".

José está no ar em No Rancho Fundo, novela das seis da TV Globo, onde interpreta Marcelo. Atualmente, a vida profissional do artista está em alta porque foi emendando diversos trabalhos, mas durante muito tempo, ele comemora seu atual momento na carreira.

"É bom, acho que estou mais pacato na vida amorosa (risos) ou param de... porque muita coisa é inventada, né? As pessoas voltaram a falar de mim como ator e isso é muito interessante. Quando eu estudava no teatro, meu sonho era esse, eu não queria nem ser conhecido, queria ser mais off", declara.

Durante a conversa, José relembra que durante muito tempo sua vida amorosa que ganhava destaque, o que já foi motivo de incômodo para o ator: "Quando falam da vida amorosa, parece que estou ali para ser uma celebridade e me promover em cima disso, e não é. Sou ator, esse é meu ofício, gosto de fazer arte, de emocionar, de fazer as pessoas rirem com as histórias, refletirem, então isso me incomodava".

"Estudei tanto, tive que batalhar, meus pais queriam que eu fizesse Economia, larguei, fiz Teatro, fiz peça infantil em Praça de Alimentação de shopping para ganhar R$ 20, fazia com o maior amor. Agora que tenho essa visibilidade o povo vai ficar me botando em outro lugar? E a internet é aquela terra de ninguém, te criticam, xingam, mas recebo muito mais amor do que ódio. E quanto mais luz você tem... Você só vê mosca em lâmpada acesa", complementa José Loreto.

NÃO DÁ PARA ABRAÇAR O MUNDO

Essa afirmação é de José Loreto que acaba de completar 40 anos de idade, ele afirma que a maturidade está o ensinando muitas coisas. Ao analisar o atual momento de sua carreira, o ator confessa que não esperava que chegaria nessa fase da vida desta maneira.

"Não é do jeito que imaginei, eu me imaginava casado, mas é surpreendentemente linda a forma que cheguei aos 40. Eu não imaginava estar tão bem profissionalmente, ser um pai tão maduro e várias coisas, minhas conexões com a minha família, aos 40, parece que tudo está mais objetivo e potente".

"Antigamente a gente queria fazer tudo e hoje vi que não preciso, que às vezes menos é mais.

Quando acabar No Rancho Fundo, vou dar um tempo, quero tirar férias, viajar com minha filha, mas

também penso em fazer um projeto de teatro, uma série minha e outros convites que estão surgindo. Não imaginava que ia dar essa consolidada. Hoje tenho uma tranquilidade de poder parar de

trabalhar um tempo", finaliza José Loreto.

