Ivete Sangalo e Gisele Bündchen brilham na Brazil Foundation

Top promove leilão beneficente em Miami e arrecada verba para projetos de conservação de biomas nacionais com apoio da cantora

Sustentabilidade é o mote de Gisele Bündchen (42), responsável por organizar baile de gala em parceria com a Brazil Foundation nos Estados Unidos. O objetivo: arrecadar verba para o Fundo Luz Alliance, iniciativa da top, fundada em 2020, para fornecer ajuda humanitária a famílias que sofreram os impactos gerados pela crise causada pela pandemia no território brasileiro. A partir de 2021, o Fundo também passou a contemplar projetos de proteção e regeneração do meio ambiente. Miami foi o palco do evento de luxo, que reuniu nomes VIPs como as tops Laís Ribeiro (32), Karolina Kurkova (39) e Aline Weber (34) e a bailarina Ingrid Silva (31), além de contar com um show exclusivo de Ivete Sangalo (50), que entoou seus maiores sucessos e agitou o público presente. “Que sonho te conhecer, Ivete! Lembro desde pequena quando ouvi sua música e foi um dos momentos mais importantes subir ao palco para ser sua backup dancer por alguns minutos. Você é energia, axé e luz!”, festejou Ingrid, animada com a apresentação.

Alinhado à convocação da Década da Restauração dos Ecossistemas pela ONU, o foco do jantar com leilão é apoiar as organizações da sociedade civil que trabalham pela restauração e preservação do ecossistema em benefício das pessoas e da natureza. Gisele, envolvida profundamente com a causa ambiental há mais de duas décadas, falou sobre a importância de um mundo mais sustentável e preservado. “Costumava pensar: como posso fazer a diferença? Sou apenas uma pessoa neste mundo enorme e há tanto para ser feito, mas desde cedo percebi que, para amplificar a mudança, é fundamental unir forças e que, por meio da dedicação e colaboração, tudo é possível. Do fundo do coração, quero agradecer a todos os que estiveram na Gala da Luz Alliance, ajudando-nos a apoiar a natureza. Juntos, conseguimos arrecadar fundos que vão ajudar muitas pessoas e projetos no Brasil”, pontuou a top em suas redes sociais.

Em entrevista recente, Gisele defendeu que a filantropia deve vir com o exemplo: ver alguém fazendo o bem inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Os filhos da top, Benjamin (13) e Vivian (10), seguem a mesma cartilha e, segundo a mãe, já demonstram a mesma preocupação que ela em relação ao meio ambiente. Gisele acredita que as novas gerações são mais ligadas às questões ambientais e podem ensinar aos próprios pais os caminhos para uma vida mais equilibrada e focada na sustentabilidade. “Nada é por acaso. Quando as coisas te inspiram e mexem com você, preste atenção! Elas podem estar conectadas ao seu propósito. Fazer minha parte para deixar o mundo um lugar melhor é o que me move. Tudo está conectado e esses ecossistemas precisam estar em equilíbrio para que todos possamos prosperar. Seguiremos trabalhando para continuar apoiando projetos que tragam mais consciência sobre a importância de preservar e regenerar nosso planeta, sempre tendo como foco criar um mundo melhor para nós e para as futuras gerações”, completou Gisele.

O objetivo do jantar/leilão foi mobilizar recursos para o apoio a ONGs que se dedicam à preservação de cada um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal e Marinho Costeiro. Os projetos selecionados visam à conservação da biodiversidade e à proteção dos ecossistemas naturais, espécies e nascentes, promovendo meios de vida ainda muito mais sustentáveis.

E quem disse que a moda também não pode (e deve) ser sustentável? Para a festa, Gisele escolheu um vestido inteiramente branco remodelado por Stella McCartney (51), que ela já havia utilizado em uma festa de gala na UCLA, universidade na Califórnia, onde recebeu uma homenagem pelo seu ativismo ambiental, em 2019. Para arrematar o look, um conjunto de joias cravadas de esmeraldas, ouro branco e diamantes, avaliado em 54 mil reais. Todas as peças usadas por Gisele também foram a leilão no evento. Uma obra de Vik Muniz (61), uma fotografia de Sebastião Salgado (79) e uma experiência exclusiva no carnaval de Salvador com cinco noites em um hotel, duas noites no Camarote Salvador e uma subida no trio ao lado de Ivete, também foram leiloados.

Desde que anunciou o término de seu casamento com Tom Brady (45) em outubro do ano passado, Gisele vem se dedicando a diversas atividades e focando em seu bem-estar na nova fase de vida. A top passou algumas semanas no Brasil ao lado da família, adora viajar para a Costa Rica com os filhos, foi pela primeira vez sozinha ao Met Gala, em Nova York, e, na semana da gala filantrópica, se encontrou para um almoço especial com a cantora Shakira (46).

Âncora do tradicional programa Good Morning America, Robin Roberts (62) também participou da cerimônia e não escondeu sua admiração e carinho por Gisele. “Que noite! Que alegria celebrar e apoiar o trabalho em prol do meio ambiente de Gisele. Desde os seus 20 e poucos anos, ela é apaixonada por liderar a mudança quando se trata de causas ambientais. Usando sua plataforma para chamar atenção de que proteger a Terra é uma atividade coletiva e que cada um de nós possui o poder para construir um mundo muito melhor. A missão dela é trazer foco para a importância de preservarmos os nossos recursos naturais”, definiu a apresentadora.

