Isabeli Fontana e Di Ferrero se casaram em cerimônia espiritualizada; relembre

Em 2016, Isabeli Fontana e Di Ferrero contaram à CARAS como foi realizar o casamento dos sonhos nas Ilhas Maldivas

Isabeli Fontana (40) e Di Ferrero (38) não fazem o tipo de casal que esconde o romantismo. Em 2016, o casal foi destaque na Revista CARAS ao revelar detalhes do casamento, que aconteceu em uma cerimônia espiritualizada, em uma ilha das Maldivas.

O casamento aconteceu no resort de luxo Soneva Fushi, localizado na ilha Kunfunadhoo, no atol de Baa, nas Maldivas. Na época, a modelo internacional não se cansou de fazer declarações ao amado. “Foi, realmente um sonho”, descreve Isabeli, emocionada.

Em uma viagem romântica à dois, o evento não contou com convidados e familiares, mas teve muito romantismo. Isabeli e Di chegaram em barcos diferentes e desembarcaram em um banco de areia.

Ela usava um vestido off-white de tule francês, exclusiva criação da Água de Coco por Liana Thomaz. A peça contava com 10000 cristais Swarovski, além de 30000 canutilhos, criando folhagens estilizadas. O vestido levou quatro meses para ficar pronto e foi bordado por quatro profissionais. Já o roqueiro desceu do barco usando um terno branco de linho da Coca Cola Clothing.

A cerimônia apenas pôde ser vista pelos profissionais do hotel e quem estava registrando o evento. Ao som tribal dos atabaques da banda local Downtown Boduberu Group, eles trocaram as alianças e juras de amor.

Leia também: Isabeli Fontana vira alvo de polêmica após ‘esnobar’ integrantes do NX Zero

“É tudo muito espiritualizado. Nos votos, eles valorizam os cinco sentidos”, explicou Di. “Fechamos os olhos para sentir o vento e ouvir o mar. Depois, observamos ao redor. Terminamos com um brinde”, detalhou a paranaense.

A modelo ainda comentou sobre o visual da ilha, que foi muito importante para compor o clima encantador. "Durante todo o casamento tivemos a bênção da natureza: um pôr do sol maravilhoso, chuva, arco-íris, plânctons, que são aqueles micro -organismos que flutuam e brilham na superfície da água, e até estrela cadente", disse a famosa, que já planeva realizar uma cerimonia religiosa na igreja, mas desta vez no Brasil e com a presença de familiares e amigos.