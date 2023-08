A incrível trajetória de Margot Robbie, a atriz mais bem paga de Hollywood

Margot Robbie trabalhou como garçonete, abriu uma produtora para viabilizar obras com protagonismo feminino e, hoje, é a estrela do icônico filme 'Barbie'

Na infância em Queensland, na Austrália, Margot Robbie (33) não era uma grande fã da Barbie. Por ironia do destino, décadas depois, ela se tornaria a atriz mais bem paga de Hollywood ao estrelar o longa da boneca que conquistou gerações! “Não é que eu nunca quis interpretar a Barbie ou nunca sonhei com isso. Mas eu realmente não pensava que interpretaria esse papel até começar a desenvolver o projeto”, revelou a atriz, cujo papel foi responsável por uma onda cor-de-rosa pelo universo afora. “Um mundo coberto de rosa é divertido para o público, mas não fica tão legal se você estiver trabalhando o tempo inteiro nessa amosfera. O diretor de fotografia teve de colocar lençóis cinza sobre tudo, para mitigar a quantidade de reflexo rosa. Não foi fácil e, às vezes, cansava a nossa vista”, revelou.

Estrela do lançamento mais comentado dos últimos meses, Margot embolsou cerca de 60 milhões de reais pelo papel e atingiu um novo patamar na sua relativamente curta carreira. Seus primeiros trabalhos surgiram entre 2008 e 2009, quando ainda estava no ensino médio, em pequenas produções para a TV australiana. Seu grande estouro nos EUA, porém, só veio em 2013, quando ganhou papel de destaque no longa O Lobo de Wall Street, dando vida a uma personagem descrita como “a loira mais gostosa de todos os tempos”, uma fama que Margot não faz questão que perdure. “Eu tenho real aversão a ser colocada em uma caixinha. No momento que alguém tenta me definir em duas palavras, quero mostrar que sou exatamente o oposto daquilo. Assim que você consegue sucesso em um tipo de papel, eles querem que você continue fazendo aquilo. Acho que isso seria chato demais”, argumentou ela.

A atriz durante evento de divulgação de Barbie em Hollywood

De lá para cá, papéis diferentes não faltaram para a atriz. Ela deu vida à famosa Arlequina, da franquia Esquadrão Suicida, de 2016, e Aves de Rapina, de 2020. Encarnou a atriz Sharon Tate (1943-1969), em Era uma vez em Hollywood, e foi indicada duas vezes ao Oscar, interpretando a patinadora Tonya Harding (52), em Eu, Tonya, e uma âncora televisiva vítima de abuso sexual em O Escândalo. “Eu sempre fico nervosa de começar um novo trabalho. Tenho uma crise de consciência e penso que não sou boa atuando, que não consigo fazer aquilo. Sempre que faço um novo filme, viro para o meu marido e digo que acho que não sou capaz e ele sempre me diz que eu vou dar conta porque eu sempre dou”, contou Margot.

O eleito da atriz é o produtor de cinema britânico Tom Ackerley (33). O casal se conheceu nos sets de filmagem, em 2013, e oficializou a união em uma cerimônia totalmente secreta, em 2016. Fã declarada da saga Harry Potter, Margot sempre adora relembrar que Tom foi figurante em um dos filmes da franquia. “Se eu soubesse disso antes, com certeza teríamos nos casado mais cedo!”, brincou a atriz. “Fomos amigos por muito tempo, mas sempre fui apaixonada por ele. Pensava que ele não corresponderia. Mas, então, aconteceu e estamos juntos até hoje”, comemorou a atriz, que não tem filhos e já chegou a declarar que ela e o amado não teriam competência para serem pais.

Margot Robbie e seu marido, o produtor britânico Tom Ackerley

Foi ao lado de Tom que, em 2014, Margot fundou a sua companhia de produção, a LuckyChap, que busca viabilizar a realização de obras focadas no protagonismo feminino. Além de atuar em Barbie, Margot também é a produtora do longa. “É claro que gostaríamos de honrar os mais de 60 anos de legado de Barbie. Mas precisávamos reconhecer que muitas pessoas não são fãs da boneca. Pessoas que não são só indiferentes à Barbie: elas odeiam a Barbie e têm grandes ressalvas com ela”, falou a atriz. No filme dirigido por Greta Gerwig (39), a boneca deixa a Barbielândia em direção ao mundo dos humanos diante de uma crise existencial e se depara com uma realidade bem diferente da qual estava acostumada. O longa foi aclamado pela crítica por conseguir trazer conceitos do feminismo e do empoderamento da mulher para dentro da narrativa, sem deixar de reconhecer as problemáticas do passado da boneca.

Essa, aliás, é a grande luta de Margot dentro da indústria cinematográfica: garantir uma maior presença feminina nas telas, sem perder de vista o aspecto mercadológico das empreitadas. “Precisamos encontrar uma maneira de unir essa preocupação com os negócios, afinal, esses são os trabalhos mais bem pagos. Quero defender as mulheres que escrevem grandes blockbusters e transformar a percepção das pessoas sobre isso”, reforça a atriz, que parece trilhar o melhor caminho, já que Barbie acumula recordes de bilheteria e pode faturar cerca de 5 bilhões de reais.

Margot chama atenção ao lado de Ryan Gosling nas filmagens de Barbie, em Venice Beach

Margot reproduz looks icônicos da Barbie nas premières do filme

Em um de seus primeiros trabalhos, a série Pan Am, de 2011

Coestrelas em O Lobo de Wall Street, Margot e Leonardo DiCaprio em Londres, em 2014

Em um desfile em Nova York, em 2015

No Critic’s Choice Awards de 2018, em Los Angeles

No Critic's Choice Awards, em Los Angeles, em 2014

Margot e Rodrigo Santoro em Los Angeles, em 2015

Margot no Jameson Empire Filme Awards, em Londres, em 2014

Em um evento de moda, também em Nova York, em 2018..

Margot com Brad Pitt na entrega do Globo de Ouro deste ano, em Los Angeles

FOTOS: GETTY IMAGES/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO