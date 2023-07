Igor Jansen diz: 'Tudo precisa ter um começo, meio e fim'

Longe da TV após sucesso nas novelas do SBT, o ator Igor Jansen reflete sobre futuro na temporada de CARAS Inverno

Um dos mais aventureiros do time de convidados da temporada de CARAS Inverno, o ator Igor Jansen (19) curtiu cada segundo em Campos do Jordão. Isso porque, após cinco anos dedicando-se ao personagem João Barros, na sequência de novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, exibidas pelo SBT entre 2018 e 2023, ele tem a chance de estender seu período de descanso. “Encerrar esse ciclo tão especial foi importante, tanto para mim, como pessoa e profissional, quanto para o meu público. Óbvio, a gente sempre vai se lembrar de um personagem marcante, mas acredito que, como a vida, tudo precisa ter um começo, meio e fim”, avalia ele, que viajou acompanhado de seu pai, Emerson.

Entre as atrações promovidas no luxuoso Hotel Ort, complexo no estilo suíço localizado na charmosa cidade do interior paulista, Igor elegeu sua preferida: o passeio de quadriciclo em trilhas off-road. Além disso, a amizade formada com o lutador de MMA Cara de Sapato (33) tornou sua estadia ainda mais divertida. “Fui muito bem recebido e me sinto bastante grato por isso. Foram dias incríveis. O Cara de Sapato é um cara que certamente levarei para a vida”, afirma Igor.

Depois de trilhar boa parte de seu caminho artístico em frente às telas, o ator aproveita o período para se dedicar à música, um de seus muitos talentos. “Era difícil conciliar a novela, a vida musical, meu livro e outros projetos nas redes sociais. E aí, quando chegou o final da novela, eu entendi que seria a hora de cuidar desse projeto”, explica ele, que deve lançar seu primeiro EP em agosto. Embora atualmente não esteja atuando, Igor também segue na expectativa de estreia de outros projetos na dramaturgia.

Ainda neste ano, os longas As Aventuras de Poliana – O Filme, previsto para ser lançado em novembro, e O Primeiro Natal do Mundo, em dezembro, devem ganhar a atenção do público. “A vida de um artista é uma roda-gigante. Uma hora você está em cima e na outra você vai descer. Essa ansiedade sempre me teve. Acho que, principalmente, por eu ter assumido tantas responsabilidades quando ainda era mais novo”, reflete. “Você fica naquela incerteza de: ‘será que vou ter trabalho?’, ‘será que vou para frente?’, ‘o que posso fazer, junto com a minha família, para ter um diferencial e crescer?’. Agora, eu posso dizer que alguns planos já estão engatilhados”, completa.

Apesar de ter chegado à maioridade, Igor garante que o apoio de seus pais foi essencial para que pudesse aprender a lidar com a ansiedade e o trabalho ao longo do tempo. “Esse é um dos motivos pelos quais sempre preferi trabalhar com meus pais e tê-los por perto. Sempre foi muito importante compartilhar tudo com eles. Meus pais me deram todo o apoio do mundo e tudo o que eu precisava. Sempre sentamos para conversar sobre a vida”, conta o ator, que garante não ter sentido o peso da maturidade. “A responsabilidade aumenta um pouco, mas como eu já vinha trabalhando nesse sentido desde muito cedo, fui aprendendo a conciliar a vida pessoal e profissional. Não acho que muda muita coisa. Aliás, pelo contrário, me sinto até um pouco mais livre”, diz, aos risos.

Diante das altas possibilidades para sua carreira, Igor prefere manter os pés no chão. “A única expectativa que realmente vale é a sua, a de você se desafiar, você entender seus limites, entender aonde quer chegar”, afirma o ator, que busca alçar voos cada vez mais altos. “O futuro a Deus pertence, quero estar preparado para o caminho que Ele tem para mim”, pontua o jovem.

Solteiro, mas disposto a encontrar um novo amor, ele garante que é um cara bastante romântico. “Não sei se é por causa do signo — que dizem que é ‘satanáries’ —, mas áries, quando gosta muito, se apega para valer. Por outro lado, quando sai da vida, é desapego mesmo, tchau, cada um segue sua vida”, detalha, aos risos. “Não gosto de dizer que pretendo continuar solteiro, porque a gente nunca sabe quando o coração vai bater mais forte. Estou deixando a vida me levar, estou aproveitando, curtindo com os meus amigos e quando tiver que ser, será”, emenda o ator.

FOTOS: PAULO SANTOS