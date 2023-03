Giovanna Antonelli brilha no Camarote CARAS

Após seis anos longe do carnaval, a atriz Giovanna Antonelli prestigia o Desfile das Campeãs no espaço mais disputado da Marquês de Sapucaí

Um dos dias mais disputados na Marques de Sapucaí, no Rio, é o Desfile das Campeãs e, como não poderia deixar de ser, um time de famosos se reuniu para rever os enredos e o ritmo das escolas de samba, além de dar adeus à folia de 2023 direto do Camarote CARAS, que voltou ao carnaval carioca e deu início às celebrações dos 30 anos da marca no Brasil.

Se na avenida a Imperatriz Leopoldinense consagrou-se a grande campeã, fora dela, o espaço vip da publicação tirou nota 10 em todos os quesitos e arrancou elogios de vips como Giovanna Antonelli (46). “Trinta anos, tantas vidas, tantas histórias, tantas notícias, tantas matérias e posso dizer que faço parte desses bons 30 anos acompanhando vocês e vocês me acompanhando de perto”, parabenizou a atriz, no ar na global das 9, Travessia. Radiante, Giovanna não escondia a alegria de regressar à folia carioca após hiato de seis anos. “Gosto de ver o trabalho das pessoas na Sapucaí, acho muito bonita toda essa arte das costureiras, todo mundo que passa o ano inteiro com esse dia de avenida, isso eu gosto muito de assistir, mas sou mais caseira mesmo”, confessou ela, sem planos de cruzar a avenida. “Não penso em desfilar! Deixo para quem samba, eu gosto de assistir. Venho prestigiar, amo assistir tudo”, afirmou a estrela, que aceitou o desafio de CARAS: sambar ou revelar o que levava em sua bolsa. Sem pensar duas vezes, ela escolheu o segundo! “Celular, óculos e gloss, ou seja, uma bolsa bem prática!”, falou ela, entre risos.

Quem também brilhou no espaço exclusivo foi Bárbara Reis (33), protagonista da próxima novela global das 9, Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco (71). “Estrategicamente, a gente tem que guardar o segredo para poder criar essa expectativa sobre o que é, sobre quem vai ser. Todo mundo tem essa curiosidade de saber quem vai ser a próxima heroína do horário nobre”, disse a estrela, ao lado do eleito, o ator Raphael Najan (38). “No ano passado eu não tive a oportunidade de vir, estava em São Paulo trabalhando. Estou aqui pós-viagem, cansada de ter acordado cedo, de ter filmado ontem no sol, na soja. Peguei o avião hoje e estou aqui. Mas isso vale a pena!”, emendou Bárbara, que segue gravando cenas do folhetim no Mato Grosso do Sul. A avenida, aliás, não é novidade para a atriz, que já desfilou pela Viradouro, mas confessa: “Meu coração desde pequenininha é do Salgueiro”, afirmou a artista.

Em fase de redescobertas pessoais, Rafael Cardoso (37) se tornou figura onipresente na folia e abraçou a missão de recepcionar os convidados do camarote no meeting point no LSH Hotel, na Barra da Tijuca, que tem Liberado Júnior como assessor. “Estou em paz comigo mesmo. Quando a gente está em paz consigo mesmo, não tem coisa melhor”, declarou o ator, que aprovou o espaço vip com 500m2, vista privilegiada para os desfiles e ao lado do recuo da bateria.

Veterano das telinhas, Antonio Calloni (61) e sua Ilse Rodrigues estavam entre os mais animados. “Na década de 1990, desfilei na VaiVai, em São Paulo, e amei. É uma festa linda, eu adoro assistir. Um dia quero sair na avenida e ver qual é a sensação aqui no Rio”, disse o ator, que torce pela Mangueira. Lembranças também não faltaram. “Quando adolescente, vim passar o carnaval aqui no Rio com alguns amigos e, de repente, nós resolvemos ir até Salvador! Fomos e foi inesquecível!”, recordou Calloni.

O clima de amor não ficou de fora e ganhou uma ala inteira de casais para lá de apaixonados. Iran Malfitano (41) e Barbara Borges (44), Juliana Martins (48) e André Junqueira, além de Isabel Fillardis (49) e Well Aguiar (42), aproveitaram a noite entre beijos e abraços. “Uma das minhas melhores memórias de carnaval é recente! Foi este ano, em Salvador, nossa primeira folia juntos!”, contou Barbara, sem tirar o olhar de Iran. “CARAS, sua linda! Eu te vi nascer, peguei no colo, te vi crescer... tantas histórias lindas a gente já contou juntas!”, destacou Isabel.

Em contagem regressiva para a estreia de Amor Perfeito, próxima novela das 6, da Globo, a autora Duca Rachid (61) curtiu a noite entre amigos. “Vim porque passei o carnaval trabalhando como louca! Aí falei: hoje eu vou!”, revelou Duca, que adiantou detalhes do folhetim. “Trata-se de uma novela que tem uma representatividade grande. A gente está recuperando um Brasil que sempre existiu. A expectativa é a melhor possível", celebrou ela.

A festa ainda reservou um encontro de campeões: o carnavalesco da Vila Isabel, Paulo Barros (60), com o também carnavalesco Leandro Vieira (39), que festejou o título da Imperatriz Leopoldinense direto do Camarote de CARAS. “A Imperatriz ganhou porque a comunidade acreditou nela. A jornada de 2023 acabou e eu sou só gratidão. Agora é férias, virar a página do carnaval que passou e, tão logo os dias de descanso findarem, escrever as páginas do carnaval que virá. Um carnaval novinho em folha. Cheio de riscos, desafios, alegrias e possibilidades”, comemorou Vieira.

Rainha da Unidos da Tijuca, Lexa (28) aproveitou a folia longe do eleito, MC Guimê (30), que está confinado no reality global BBB. “Que tudo flua bem nesse jogo”, disse, dando show de gingado. “Rainha não é chegar à frente da bateria e sambar. Tem que fazer parte da comunidade”, frisou ela.

FOTOS: GEORGE MAGARAIA, MARIANA QUINTÃO E SELMY YASSUDA