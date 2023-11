Gil Coelho e seu amor pela culinária: ‘Traz uma sensação muito gratificante'

No ar em Terra e Paixão, Gil Coelho leva talento à cozinha

No ar como Franco em Terra e Paixão, trama global das 9, Gil Coelho (36) prova que talento e versatilidade não lhe faltam na vida profissional e pessoal. Fora das telinhas, o ator leva seus dons para outra cena: a cozinha. “Estou sempre cozinhando. Em casa, para a minha família, para a minha namorada... Isso me traz uma sensação muito gratificante”, conta ele, que chegou até a criar um canal de culinária com Ernani Moraes (66), em 2021.

Prestes a completar 15 anos de carreira na TV, Gil celebra a maturidade. Sua estreia aconteceu na série Beijo, Me Liga, exibida pelo Multishow em 2009. “As pessoas ainda acham que tenho cara de mais novo”, diz, aos risos. Por enquanto, o ator se mantém focado nas gravações da novela global. “Quando estamos gravando uma novela, passamos a viver inteiramente aquele mundo. É um momento muito incrível, eu sou completamente apaixonado por novelas”, entrega, orgulhoso.