Flora Camolese abraça fase de conquistas nas telinhas

Após temporada em NY, a atriz Flora Camolese regressa ao país e colhe os frutos de seus esforços na atuação

Herdeira do restaurateur Cello Camolese e da chef Zazá Piereck, Flora Camolese (21) tinha tudo para seguir na gastronomia, mas escolheu outro caminho. “Amo comer. Até gosto de cozinhar aqui e ali, mas seria infeliz se seguisse uma carreira que não fosse atuar ou fora do ramo artístico”, diz a atriz, que nem sabe dizer quando a arte invadiu a sua vida. “Nunca entrou, sempre esteve lá”, afirma.

Envolvida com o teatro há alguns anos, ela não se imaginava na TV, mas aconteceu. E da melhor maneira possível! Primeiro, ela gravou a série do Globoplay A Vida pela Frente, na qual vive a protagonista Beta. Depois, debutou nas novelas como a Bia, de Vai na Fé, na TV Globo. “Definitivamente, 2023 é o ano da minha estreia nas telinhas. Mas eu não vou chamar de meu ano, porque, se tudo correr

bem, todo ano será recheado de surpresas e novos trabalhos, correrias, novas plantações e colheitas”, torce.

Flora, que estava estudando atuação no Instituto Lee Strasberg, em Nova York, nos EUA, quando foi aprovada para o teste na TV Globo, voltou para o Brasil para o projeto e pretende ficar. “Quero estar por aqui surfando essa onda deliciosa pós esses dois trabalhos incríveis. Acho importante estar no meu País, onde quero exercer meu ofício. Consumir filmes, teatros, conteúdos brasileiros. Estudar. Levantar projetos com amigos. Penso em voltar para lá futuramente, ano que vem, quem sabe, para completar

meus estudos”, conta.

Encantada com o audiovisual, até a fama e a exposição, que antes a assustavam, ela tem tirado de

letra. “Sou reconhecida com bastante frequência, mas isso não me incomoda como achei que fosse. Enxergo a partir de uma perspectiva de admiração e conhecimento do meu trabalho”, comemora ela.

FOTOS: JORGE BISPO/MARIA MAGALHÃES