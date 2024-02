Flávia Alessandra e Otaviano Costa exaltam parceria em projeto no streaming: 'Universo conspirou a nosso favor'

Em Mérida, Flávia Alessandra se mostra empoderada diante da nova jornada e celebra conquistas com Otaviano Costa

Uma parceria para muito além da arte. Juntos há 17 anos e prestes a embarcar em uma das jornadas profissionais mais esperadas da vida deles, Flávia Alessandra (49) e Otaviano Costa (50) têm motivos de sobra para celebrar. “O universo finalmente conspirou a nosso favor”, entrega ela, aos risos. Após desfrutarem de dias ensolarados na cidade de Mérida, em Iucatã, no México, eles voltaram ao Brasil e estão com altas expectativas para estrearem juntos no comando do reality Ilha da Tentação, exibido pelo Prime Video. “Finalmente conseguimos realizar este sonho com um projeto lindo como esse”, celebra Flávia. “A expectativa é das mais altas e empolgantes. Foi muito gostoso estarmos juntos nesse projeto”, emenda Otaviano.

Antes, o par chegou a ser parceiro na apresentação de diversos eventos. Esta, porém, é a primeira vez que exercem a função em frente das câmeras. “Eu conheci o Otaviano justamente quando apresentei um evento com ele. Então, além de atuar, eu sempre gostei de apresentar também. Os convites para um projeto na TV sempre vinham, mas nunca conseguia alinhar os pontos por outros compromissos meus”, explica a atriz. e apresentadora. Na plataforma de streaming, a atração seguirá os mesmos moldes do sucesso internacional Temptation Island, que existe há mais de 20 anos. “Foi muito emocionante testemunhar tudo o que aconteceu. Eu e o Ota pudemos acompanhar de perto essa rotina de bastidores de reality e é algo que é bastante grandioso”, detalha Flávia, que encara o desafio como a coroação de um novo momento em sua carreira.

No ano passado, ela deixou a TV Globo após 34 anos de contrato com a emissora. “Ao longo das décadas, construí uma relação incrível com a emissora e sou imensamente grata por todas as oportunidades e experiências que tive lá. Agora, é o momento de explorar novos horizontes, desafios e formatos de trabalho”, afirma a atriz. Com leveza, muita perspectiva e foco em relação ao próprio futuro, Flávia ainda enxerga a oportunidade como uma virada de chave. “Eu acredito que essa mudança permitirá uma maior flexibilidade e liberdade criativa, o que é essencial para o meu crescimento profissional e pessoal nesse momento. A Globo sempre será uma parte importante da minha jornada, uma casa para mim, e todas as portas continuam abertas”, pontua ela, que recebeu o apoio incondicional do marido.

“Gostei muito da experiência e quero me aprofundar na apresentação na TV, quero estar na frente das câmeras desta outra maneira. E ter o apoio do meu marido tem sido fundamental... ele me apoia em tudo! O Ota é uma fonte constante de incentivo e conselhos. Trabalhar ao lado de alguém que admiramos torna toda a experiência mais gratificante e menos assustadora. Fora a nossa conexão, que é algo muito valioso para o processo”, entrega. Embora tenham seguido por trajetórias diferentes por muito tempo, em casa, todas as decisões foram e ainda são pensadas a dois. “O nosso trabalho é uma parte significativa da nossa vida, então, naturalmente, surgem conversas sobre projetos e ideias mesmo quando estamos de folga”, conta Otaviano.

Para manter a vida pessoal e profissional em equilíbrio, eles enfatizam a importância da comunicação aberta e transparente, além de estabelecerem um tempo certo para cada coisa. “Tentamos ter um ‘limite de trabalho’ para garantir que nossas conversas sobre projetos não invadam o tempo dedicado ao relaxamento e à intimidade”, afirma Flávia. “Estamos sempre abertos a ouvir um ao outro e respeitar se um de nós precisar de um tempo para desconectar do trabalho. Fora que é essencial preservar o espaço de casa, o íntimo, como um refúgio do mundo profissional, mas também valorizamos as oportunidades de colaborar e compartilhar todas as nossas paixões”, pontua Otaviano.

Entre os maiores desafios enfrentados pelo casal está a criação das herdeiras, Giulia (23), fruto do relacionamento de Flávia com o ator e diretor Marcos Paulo (1951-2012), e Olívia (13). “Nós queremos que nossas filhas se sintam motivadas a aprender constantemente, desenvolvendo um amor pela descoberta e pelo crescimento pessoal. Nosso objetivo é criar um ambiente familiar onde elas se sintam amadas, apoiadas e capacitadas a trilhar seus próprios caminhos com confiança”, afirma Otaviano, que mantém uma jovialidade ímpar e não se deixa abater pela chegada dos 50.

“Gosto de estar mais velho. Cheguei a um momento da vida em que me sinto mais seguro e com uma bagagem incrível. Vejo como me desenvolvi, tudo o que construí, principalmente ao lado da Flávia e com a minha família... Ainda quero fazer muita coisa. Com a cabeça que eu tenho hoje... é só seguir. Esse é o tipo de coisa que só chega com a maturidade mesmo”, garante ele. Com uma vida marcada pela parceria e cumplicidade diante das telas e até nas redes sociais, eles garantem que não existe segredo certo para atingir uma relação tão duradoura, mas o respeito às individualidades e o senso de humor são fundamentais no dia a dia.

“A gente sempre brinca que não tem segredo nem fórmula, senão já estaríamos ricos! Reconhecemos que somos dois indivíduos com carreiras e identidades distintas. Respeitar e apoiar as ambições e paixões um do outro é crucial”, diz ele. “Desde o início, construímos uma base sólida de confiança, o que nos permite ser vulneráveis um com o outro e compartilhar nossos pensamentos mais íntimos. Também lembramos que conflitos são inevitáveis, mas estamos sempre nos esforçando para abordá-los da maneira mais construtiva possível, encontrando soluções juntos. Somos verdadeiros companheiros de vida. Compartilhamos nossos sonhos, metas e desafios”, atesta ela, que é constantemente surpreendida pelo parceiro.

“A cereja do bolo é manter nossa paixão sempre muito viva. É importante nutrir o romance e a intimidade ao longo do tempo com surpresas, gestos de carinho e dedicar tempo um ao outro e ter isso como uma prioridade”, afirma Otaviano, que se considera um eterno apaixonado. Consagrados como um dos casais mais queridos do público, Flávia e Otaviano estão ansiosos para conquistar o espectador na nova empreitada a dois.

“Acho que trabalhar com a Flávia é uma parceria que vai além. Claro que já somos supercúmplices, somos felizes na nossa parceria de casamento e com a nossa família que amo mais que tudo. Mas chegou um momento de unir as nossas potências. Nós recebemos um carinho enorme por causa disso, o que é muito legal, porque temos trocado muito mais do que já fazíamos antes. Juntos temos novos projetos e desafios. É uma parceria total”, revela o apresentador, que neste ano ainda poderá ser visto nos cinemas no filme A Missão de Ulisses, que será disponibilizado pela Disney+. “São muitas coisas e nunca estamos parados. Estamos sempre pensando em algum movimento”, garante ele.

